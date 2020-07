Kortrijk kiest voor mondmaskerplicht en bubbels van 10 Peter Lanssens

24 juli 2020

13u44 29 Kortrijk De stad Kortrijk wil vanaf zaterdag 25 juli een algemene mondmaskerplicht op alle publiek toegankelijke plaatsen, over het volledige grondgebied van de stad en deelgemeenten. Opmerkelijk: Kortrijk wil de bubbels tot 10 personen beperken en dus niet op 15 houden. Deze maatregelen zijn vrijdagochtend beslist op een bijzonder schepencollege en worden nu voorgelegd aan gouverneur Carl Decaluwé en de Vlaamse gezondheidsinspectie.

De maatregel van de algemene mondmaskerplicht is ingegeven vanuit de vaststelling dat de coronabesmettingen zich niet alleen voordoen in het centrum van de stad, en dus de meest drukke gebieden, maar ook in de niet-stedelijke omgevingen zoals in de zuidelijke rand van Kortrijk. Door een mondmaskerplicht in te voeren, krijg je het voordeel van de duidelijkheid en opvolgbaarheid voor de bevolking en ordehandhaving.

De mondmaskerplicht geldt concreet over het volledige grondgebied van Groot-Kortrijk, op alle publiek toegankelijke plaatsen en vanaf de leeftijd van 12 jaar. Een mondkapje dragen hoeft enkel niet tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step, tijdens de beoefening van een sportactiviteit, tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen en voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is. Voor horecazaken blijft de regeling gelden zoals federaal bepaald. Dat wil zeggen dat je een mondmasker moet dragen als je je verplaatst in een horecazaak, zoals bij het binnen- en buitengaan of als je het toilet bezoekt. Aan tafel mag het mondmasker uit.

Naast de algemene mondmaskerplicht stelt Kortrijk voor om de bubbels te beperken tot 10 personen in plaats van 15. Dit houdt in dat men per week maximaal met 10 personen nauwer contact mag hebben, dat samenscholingen beperkt worden tot 10 personen en dat men dus met maximum 10 personen tegelijk fysiek mag samen zijn, ongeacht de plaats. Deze maatregel is ingegeven vanuit het advies van de virologen. Het blijkt namelijk dat de verspreiding voornamelijk gebeurt via samenkomsten met vrienden en familie. “Kortrijk wil op deze manier een duidelijk signaal geven”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

De komende weken vinden er heel weinig evenementen plaats in Kortrijk. Het gaat voornamelijk over straat- en buurtfeesten. De mondmaskerplicht geldt ook daar. Registreren is hiervoor niet verplicht, gelet op de aard van deze evenementen. Tijdens openbare markten worden de looplijnen terug ingevoerd en wordt er met stewards gewerkt die de mensen wijzen op de verplichtingen van het dragen van een mondmasker en het houden van de nodige afstand. Vanaf zaterdag wordt er in het winkelwandelgebied opnieuw met toegangspoorten en stewards gewerkt. Die ook daar de mensen wijzen op alle coronamaatregelen. Tevens wordt aan de politie gevraagd om gericht patrouilles in te zetten over het hele grondgebied van Kortrijk en alle deelgemeenten.