Kortrijk is shop- en reclamemagazine rijker: “Shop in eigen stad.” LSI

17 juli 2020

19u06

Bron: LSI 4 Kortrijk Kortrijk is sinds deze week een shop- en reclamemagazine rijker. ‘Welkom in Kortrijk – Shoppen in eigen stad’ is een initiatief van student Jean-Philippe Vrijghem (19) en consultant Vincent Lagae (49).

Het idee ontstond bij Jean-Philippe tijdens de coronacrisis. “Ik vond dat er op papier opnieuw een magazine moest komen om lokale handelaars te promoten”, vertelt hij. “Het is er door en voor de lokale handelaars. De eerste editie zal op 2.000 exemplaren in de brievenbussen in het Kortrijkse centrum belanden. Voor een wintereditie willen we ook de deelgemeenten er bij betrekken.”

De eerste editie telt 32 pagina’s en is gedrukt op een A5-formaat. Reclame wordt er afgewisseld met interviews met lokale ondernemers. Er steken ook enkele kortingsbons in. “We zorgden voor een mix aan handelaars”, aldus nog Vincent, die al wat ervaring had in de sector van de magazines. “Onze belangrijkste boodschap: koop lokaal!”