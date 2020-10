Kortrijk is beste fietsstad van Vlaanderen Peter Lanssens

06 oktober 2020

16u34 5 Kortrijk Kortrijk heeft de titel Fietsstad 2020 op zak, op dinsdag 6 oktober uitgereikt door Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op het tweejaarlijkse fietscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Er was eerst een publieksbevraging. 831 Kortrijkzanen vulden in oktober 2019 een enquête van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in. Dat was met 1,07 procent van de totale bevolking in Kortrijk de hoogste deelnemersgraad van Vlaanderen. Kortrijk kreeg toen van de inwoners een score van 73,8 procent voor het fietsbeleid. Dat was de beste score bij de twaalf steden met meer dan 50.000 inwoners. De bevraging resulteerde in een rapport en leidde tot de nominatie van Kortrijk, samen met Genk en Mechelen. Een onafhankelijk studiebureau lichtte de drie steden door, samen met een vakjury van de VSV. Met gunstig resultaat. De stad Kortrijk wordt dus ook door experten geprezen voor het fietsbeleid. Het levert een Vlaamse subsidie van 50.000 euro op. De stad Kortrijk bekijkt nog hoe het geld gespendeerd wordt.

Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a): “Deze bekroning doet veel deugd. Het maakt ons nóg meer gemotiveerd om het gedurfde en degelijke fietsbeleid verder te zetten. Want het werk is niet af. We hebben nog heel veel plannen die de volgende jaren uitgevoerd worden. De grootste beloning is een stad met meer fietsers, meer leefbaarheid en vooral meer verkeersveiligheid. Grote dank aan ons team ‘Kortrijk Fietst’ en aan de Kortrijkse fietsers.”

Binnen de andere categorieën werden Deinze (minder dan 50.000 inwoners) en Boechout (minder dan 20.000 inwoners) als beste fietsstad/gemeente bekroond.

Wie het fietsplan van Kortrijk wil (her)ontdekken: klik hier.