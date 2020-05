Kortrijk investeert in grootste indoorscherm van België in topsporthal Lange Munte LSI

28 mei 2020

12u23

Bron: LSI 0 Kortrijk In de topsporthal van De Lange Munte in Kortrijk heeft de stad 190.000 euro geïnvesteerd in het grootste indoorscherm van België. Het LED-scherm van 28 m² wordt gecombineerd met een nieuw scorebord, nieuwe shotclock en nieuwe LED-reclameboardings. “De investering moet via sponsoring onze clubs ten goede komen”, aldus schepen van sport Arne Vandendriessche.

De topsporthal van De Lange Munte was de voorbije jaren al regelmatig het decor voor wedstrijden van de Belgian Cats (basketbal), de Yellow Tigers (volleybal), de Red Dragons (volleybal) en de Fed Cup (tennis). Bij deze evenementen moest telkens een groot video- en scorebord huren.

De stad Kortrijk opteerde om die infrastructuur nu zelf aan te kopen. Het Heulse bedrijf Westerstrand Europe haalde de opdracht binnen. Het groot LED-scherm heeft een oppervlakte van 28 m², is in de hoogte verstelbaar en kan live replays en videoboodschappen tonen. Aan de overkant van de zaal is ook een nieuw scorebord bevestigd. Langs het terrein staan 8 mobiele LED-boards van elk 3 meter, op de basketkorven 3-zijdige shotclocks. “De LED-boarding zal van onschatbare publicitaire waarde zijn voor onze sportclubs zoals de Kortrijk Spurs (basketbal), Balti Kortrijk (volleybal) en Apolloon Kortrijk (handbal)”, aldus Arne Vandendriessche. “Het zal ook zorgen voor een leukere supportersbeleving zoals het gebruik van een kiss-cam.” “Onze club is alvast heel tevreden”, aldus voorzitter van de Kortrijk Spurs Jan Allaert. “Niet in het minst de commerciële cel. Dit geeft ons de mogelijkheid nog meer exposure te geven aan onze sponsors. Bovendien geeft het ons heel wat mogelijkheden om het publiek bij onze thuismatchen nog meer te betrekken en te entertainen.”