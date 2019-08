Kortrijk investeert 1 miljoen euro in 480.600 kerstlampjes: hier ontdek je waar ze komen Naast stadscentrum komen ook alle deelgemeenten aan bod Peter Lanssens

20 augustus 2019

17u12 2 Kortrijk De stad investeert 1 miljoen euro in 480.600 nieuwe kerstlampjes. Niet enkel het centrum van Kortrijk komt aan bod, maar ook alle deelgemeenten. De nieuwe kerstlampjes zijn geen design, maar eerder klassiek. “Want de mensen willen gewoon gezelligheid, sfeer, romantiek en een beetje glamour”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Het zomert nog volop, maar de stad Kortrijk bereidt momenteel eindejaar al voor. Er waren vier geïnteresseerden in een Europese aanbesteding van 998.000 euro voor nieuwe kerstverlichting, in een periode tot en met de eindejaarsperiode in 2023-2024. Er is gekozen voor Verstraete Enterprises uit Jabbeke. “Het totaalplaatje klopt. Want hun kerstlampjes zijn niet alleen mooi, ze bieden ook de beste service”, zegt schepen Arne Vandendriessche. “Zo lossen ze elk defect binnen de 24 uur op. Ze zijn gespecialiseerd daarin.”

Sprankelend feesteffect

De nieuwe kerstlampen komen in het centrum van Kortrijk, waar heel wat nieuwe locaties meegenomen worden zoals de Houtmarkt, het Overbekeplein, de verlaagde Leieboorden, de Vlasmarkt en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Er zitten leuke zaken bij, zoals een soort rail met lichtgevende mannetjes over de Leie aan de Broeltorens. Verder worden voor het eerst alle deelgemeenten meegenomen, waar schepen van Deelgemeenten Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) mee voor instaat. De 480.600 nieuwe lampen omvatten warm witte ledlichten, afgewerkt met koud witte ledaccenten. En met een subtiele toets van flashlichtjes om een extra sprankelend feesteffect te hebben. “De motieven passen perfect bij elkaar, waardoor je elk jaar voor een andere opstelling kan gaan. En zo krijg je iedere keer het gevoel van nieuwe kerstverlichting”, zegt Arne Vandendriessche. Het was eerst de bedoeling om ook de rotondes Euroshop, Appel, Panorama en Zwevegemsepoort mee te nemen, maar dat blijkt praktisch niet te lukken. Zo volstaan de elektriciteitsvoorzieningen er niet.

Biologisch afbreekbaar

De kerstlampjes zijn gemaakt uit biologisch afbreekbaar Bioprint-materiaal, aangekleed met energiezuinige ledverlichting. De 480.600 kerstlampjes zijn samen goed voor een vermogen van 80.000 Watt. “Te vergelijken met het verbruik van 50 frietpotten, wat dus nog meevalt”, vertelt Arne Vandendriessche. “Verenigingen die zelf al kerstverlichting kochten, geven die gewoon aan Verstraete Enterprises. Het bedrijf, dat met seizoensarbeiders werkt, zal ook die kerstverlichting mee ophangen. De kerstverlichting wordt op 1 december om 18 uur tegelijk aangestoken, in Kortrijk en deelgemeenten. De lampjes hangen er tot midden januari. Vrijwilligers, zelfstandigen en verenigingen uit de deelgemeenten zullen met reeds opgespaarde middelen extra aankleding kunnen kiezen, indien gewenst”, aldus Arne Vandendriessche. Een online catalogus is te raadplegen op www.winterinkortrijk.be.