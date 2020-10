Kortrijk heeft naast eigen ijspiste en ijshockeyclub, nu ook eigen kunstschaatsclub Joyce Mesdag

04 oktober 2020

15u25 0 Kortrijk Kortrijk heeft naast een eigen schaatspiste, en naast een eigen ijshockeyclub, nu ook een eigen kunstschaatsclub: Figur Skating Club Spurs. Het zijn enkele ouders van schaatsertjes en schaatstrain(st)ers die de handen in elkaar slaan zodat schaatsliefhebbers ook in onze regio aan hun trekken kunnen komen. Vandaag was er alvast veel belangstelling op het infomoment.

Het was in amper twee weken beklonken: Kortrijk heeft voortaan een eigen kunstschaatsclub. “Mijn dochter schaatst in competitieverband”, legt voorzitter Karel Devos uit. “Sinds Finlandia in 2019 werd gesloten, moet ze ofwel uitwijken naar Gent, Brugge of Liedekerke, ofwel trainen als er publiek aan het schaatsen is. Ideaal is dat niet.”

Een schaatsclub, dat op bepaalde uren de ijspiste in Kortrijk zou afhuren zodat de leden er in alle rust kunnen trainen, zou dat probleem op lossen. “Ik was tot een tijdje geleden actief als coördinator in het jeugdvoetbal. Sinds ik daarmee gestopt ben, heb ik wat meer vrije tijd. Waarom zou ik zélf niet het initiatief nemen, redeneerde ik. Twee weken geleden contacteerde ik drie andere enthousiastelingen, en die zijn zonder aarzelen mee op de kar gesprongen: Kerstien Dochy, die vroeger actief was bij de schaatsclub Karelia in Gullegem, Christophe Vandenbussche, een andere ‘papa’ die in dezelfde situatie zit als ik, en Dave Declercq, de vriend van een toptrainster in het schaatsen.”

En vandaag was al een eerste moment waarop geïnteresseerden zich konden informeren en waar ze meteen ook konden inschrijven. “We zijn heel blij met de interesse”, zegt Karel. “Als we zo’n 30-tal leden zullen halen dit eerste jaar, gaan we al blij zijn. En als we op het enthousiasme vandaag afgaan, komt dat wel goed.”

Schaatsclub Spurs reserveert de ijspiste op vier momenten tijdens de week, maandagavond, donderdagavond, en zaterdag- en zondagmorgen. “Leden mogen zelf kiezen voor hoeveel trainingsmomenten ze kiezen per week. Maandagavond reserveren we specifiek voor volwassenen. Er is wel wat interesse uit die hoek, merken we, maar het feit dat die mensen dan tussen kinderen moeten trainen, schrikt wat af. Vandaar dat we dus een moment enkel voor volwassenen hebben ingepland.”

Wie in elk geval tevreden is met de komst van de schaatsclub: Kenneth Deryckere, een van de zaakvoerders van de ijspiste. “Het was een heel goeie start, maar corona heeft wel roet in het eten gestrooid”, legt hij uit. “Daardoor hebben we het eerste jaar met verlies afgesloten, maar we hebben er vertrouwen in: als we kunnen verderdoen zoals we gestart zijn, komt het goed. Later deze maand openen we hier zelfs een winkel met ijshockeymateriaal, van het mark True Hockey. Dat is een erg gekend merk, met maar heel weinig verkooppunten. Ik verwacht dat er daar dus zeker een pak klanten op af zullen komen.”