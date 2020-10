Kortrijk heeft met Stephanie Demeyer een nieuwe schepen, alle puzzelstukjes vallen zo in elkaar in stadsbestuur Peter Lanssens

05 oktober 2020

11u05 0 Kortrijk Nu Ruth Vandenberghe waarnemend burgemeester van Kortrijk is, moest Team Burgemeester binnen die fractie iemand aanduiden om Ruth Vandenberghe als schepen te vervangen. Die nieuwe schepen is Stephanie Demeyer, een trotse Bissegemnaar en voormalig medezaakvoerder van slotenmaker Thery in Heule. Alle puzzelstukjes vallen zo in elkaar, nadat Vincent Van Quickenborne vorige week zijn sjerp inruilde voor een ministerpost in de Vivaldi-regering.

De keuze voor Stephanie Demeyer is logisch. Oud-schepen, gemeenteraadslid en handelaar Koen Byttebier was - als je enkel naar het aantal voorkeurstemmen kijkt - de eerste kandidaat met 1.885 stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Maar Koen Byttebier heeft zijn handen vol met stadswinkel Byttebier en lunchrestaurant La Cantine. Daarna volgt Stephanie Demeyer, met 1.870 stemmen. Zij wordt effectief de nieuwe schepen, in opvolging van Ruth Vandenberghe. Waardoor je nog meer ‘girl power’ in het stadsbestuur krijgt met naast waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) ook schepenen Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) en Kelly Detavernier (N-VA). Ook de gemeenteraadsvoorzitter is een vrouw: Helga Kints (Team Burgemeester). De mannen in het stadsbestuur zijn sp.a-schepenen Philippe De Coene, Bert Herrewyn en Axel Weydts, N-VA-schepen Axel Ronse en TB-schepenen Wout Maddens en Arne Vandendriessche. Straks meer.