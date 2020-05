Kortrijk heeft met 73,8 procent beste fietsrapport van Vlaanderen Peter Lanssens

26 mei 2020

12u00 0 Kortrijk 831 Kortrijkzanen vulden in oktober 2019 een enquête van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in. Dat is met 1,07 procent van de totale bevolking in Kortrijk de hoogste deelnemersgraad van Vlaanderen… Kortrijk krijgt van de deelnemers een score van 73,8 procent voor het fietsbeleid. Dat is het hoogste percentage van de twaalf steden met meer dan 50.000 inwoners.

Vooral aspecten rond fietsbeleving, fietsinfrastructuur en communicatie werden bevraagd. Is het aangenaam en comfortabel fietsen in Kortrijk? Worden gevaarlijke kruispunten veiliger gemaakt? Zijn de fietsroutes duidelijk gecommuniceerd? Enzovoort. Recente verwezenlijkingen zijn de fietszone in de binnenstad en van het autoverkeer gescheiden nieuwe fietspaden zoals aan het Guldensporencollege. Komen er onder meer nog aan: extra fietszones in de deelgemeentes en fietssnelwegen in Kortrijk Noord. “We investeren de komende jaren fors. Gescheiden fietspaden en fietssnelwegen worden de norm”, vertelt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “En waar er geen plaats is voor fietspaden, creëren we fietszones of fietsstraten”, aldus de ‘schepen Vélo’.

Fietsstad van het jaar?

Kortrijk, Genk en Mechelen zijn nu binnen de categorie van steden met meer dan 50.000 inwoners genomineerd om fietsstad van het jaar te worden. De bekendmaking gebeurt op 6 oktober op het Fietscongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in BluePoint in Berchem. Wie het fietsrapport van Kortrijk tot in de details kan bekijken, surft naar www.fietsgemeente.be/fietsrapporten.