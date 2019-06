Kortrijk heeft eerste fietszone van Vlaanderen: ‘hier zijn fietsers de baas’ Joyce Mesdag

28 juni 2019

16u19 0 Kortrijk In Kortrijk werd vandaag de eerste en dus meteen ook grootste fietszone van Vlaanderen feestelijk geopend en ingefietst. Samen met de bestaande voetgangerszone en woonerven gaat het om een gebied van 74 straten waar fietsers voorrang krijgen op de auto. “Andere steden gaan heel snel ons voorbeeld volgen”, zegt burgemeester Van Quickenborne.

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten: een volledige zone dus waar automobilisten achter de fietsers moeten blijven en maximaal 30 km per uur mogen rijden. Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten, en de volledige rechterhelft van de rijbaan in tweerichtingsstraten.

Daar waar je de fietszone binnen rijdt, worden zogenaamde ‘toegangspoorten’ voorzien: rode vlakken op de weg met het symbool van fietsstraat en de signalisatieborden. “In de zone zelf werden fietsemblemen aangebracht op de weg”, zegt schepen Axel Weyts (sp.a). “Alle straten en locaties in de binnenstad blijven bereikbaar. De verkeerscirculatie wordt niet aangepast.”

“Het idee van de fietszone is ontstaan 1 jaar geleden met de campagne van Team Burgemeester”, zegt Van Quickenborne. “We bevroegen toen 3004 Kortrijkzanen. 70% van hen steunden het idee van de fietszone. Méér dan we op dat moment verwacht hadden. Op die manier is het voorstel in het bestuursakkoord gekomen.”

Met de fietszone zet de stad in op meer fietsveiligheid, meer fietscomfort, een gezondere binnenstad en een hogere leefbaarheidsgraad door trager verkeer, zegt Van Quickenborne. “De fietser bepaalt voortaan het tempo in onze binnenstad. Door het comfort van de fietsers en het veiligheidsgevoel te verhogen, ga je méér mensen op de fiets krijgen. Deze fietszone vormt een ideale combinatie met de fietsassen die fietsers op een veilige route van buiten onze fietszone tot bij ons krijgen: bijvoorbeeld met het Guldensporenpad en de fietssnelweg tussen Waregem en Kortrijk die eraan komt.”

Auto’s en andere motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraten, maar ze mogen fietsers dus niet inhalen. “Dat zal een mentaliteitswijziging vragen aan de automobilisten”, zegt schepen Axel Weyts (sp.a). “De politie en dienst preventie voorzien daarom eerst een sensibiliseringsperiode. In juli en augustus delen zij flyers uit waarop staat wat wel en niet mag. Met de start van het nieuwe schooljaar zet de stad nog een extra actie op het getouw. Vanaf de tweede week van september wordt wél een pv opgemaakt. Wie de regels in een fietsstraat niet naleeft, betaalt dan 58 euro boete. We roepen de fietsers op om de plek te gebruiken die ze krijgen. Zo zal de fietszone sneller en beter op een goede manier functioneren.”

Kortrijk zal niet lang de enige fietszone hebben. “Ik hoor dat er in Aarschot, Mechelen al plannen zijn, in Brugge en Gent zijn er al vragen gesteld over een eventuele fietszone, enz. Er zullen heel snel steden volgen”, besluit Van Quickenborne.