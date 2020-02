Kortrijk genomineerd voor titel Fietsstad 2020 Peter Lanssens

06 februari 2020

11u46 0 Kortrijk Kortrijk gaat de strijd aan met Genk en Mechelen om de titel Fietsstad 2020. De drie steden zijn in de verkiezing van fietsstad van het jaar genomineerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Fietsersbond.

Kortrijk heeft de nominatie te danken aan de inwoners. Die namen massaal deel aan een enquête met twintig vragen over fietsbeleving, -infrastructuur en -communicatie. Maar de prijs is nog niet binnen. Een onafhankelijk studiebureau maakt de komende weken een grondige analyse van het fietsbeleid en de infrastructuur in Genk, Mechelen en Kortrijk. Dat gebeurt op basis van documenten, een plaatsbezoek en een rapportage. Een jury met experten maakt de uiteindelijke winnaar op het Vlaamse Fietscongres bekend, op 26 mei in Antwerpen. “De nominatie is een waardering voor het fietsbeleid in Kortrijk”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “En het stemt ons heel tevreden dat de nominatie tot stand kwam door de Kortrijkse fietsers zelf. We gaan op de ingeslagen weg verder, want het werk is zeker nog niet af”, besluit schepen Axel Weydts.