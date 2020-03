Kortrijk geeft zorg- en hulppersoneel voorrang om boodschappen te doen: “Niet meer in wachtrij staan” Peter Lanssens

23 maart 2020

16u30 0 Kortrijk We rekenen in coronatijden harder dan ooit op verzorgend, verplegend en veiligheidspersoneel. Om hen tegemoet te komen werkte Kortrijk nu een voorrangsregel in handelszaken uit. Ze kunnen hun boodschappen voortaan meteen doen, zonder in een wachtrij te staan. Alle supermarkten zijn alvast bereid om mee te werken. Ook alle andere handelaars in Groot-Kortrijk mogen aansluiten, indien zij dat wensen. “Het is een kwestie van gezond verstand en respect”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

De personeelsleden van het ziekenhuis AZ Groeninge, de hulpverleningszone Fluvia, de politiezone Vlas en van triagecentra corona krijgen vanaf deze week voorrang om boodschappen te doen, in Kortrijk. Het gaat al snel over enkele duizenden personeelsleden. Het stedelijk team Economie van Kortrijk werkte afgelopen weekend hard door om de regeling concreet vorm te geven. “Alle supermarkten in Groot-Kortrijk zijn opgebeld met de vraag of ze mee willen werken aan de voorrangsregel. Het is hartverwarmend dat iedereen meteen bereid is om dat effectief te doen”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche. Die het systeem deze week samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen van Welzijn Philippe De Coene (sp.a) lanceert.

Het kan niet dat zorg- en hulppersoneel moet aanschuiven om boodschappen te doen. Dat is in deze coronatijden niet echt menselijk Schepen Arne Vandendriessche

Langer dan normaal

“De werkdagen van verzorgend, verplegend en veiligheidspersoneel zijn momenteel nog langer dan normaal. Die mensen weten zelfs vaak niet hoe lang ze moeten werken, terwijl er regelmatig met uren geschoven wordt”, vervolgt Vandendriessche. “Het kan niet dat ze tussendoor ook nog eens moeten aanschuiven, voor boodschappen. Dat is in deze coronatijden niet echt menselijk. We steken hen met deze voorrangsregel een hart onder de riem. Ik ben er zeker van dat andere klanten meteen voor hen uit de weg zullen gaan, uit respect.

Personeelsbadge

De betrokken medewerkers hoeven enkel hun personeelsbadge te tonen, of een legitimatiebewijs of tewerkstellingsattest, om voorrang te krijgen. De handelszaken die momenteel al hun medewerking verlenen zijn Albert Heijn in het winkelcentrum Ring Shopping, de vestigingen van Aldi in de Sint-Denijsestraat, Gullegemsestraat en Engelse Wandeling, Bio-Planet in de Burgemeester Vercruysselaan, de vestigingen van Carrefour Market in Walle, de Vercruysselaan en Rekkemsestraat, Colruyt in de Sint-Sebastiaanslaan, Delhaize AD in de Kortrijksestraat en Mortagnelaan, Delhaize Proxy in de Sint-Jansstraat, Delhaize in de Gentsesteenweg, Okay in de Meensesteenweg, Rivan in de Beekstraat en Spar in de Engelse Wandeling.

Interesse? Doe mee!

Meer uitleg staat op www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/voorrang. Wie als zaakvoerder van een handelszaak enthousiast is over het systeem en meteen ook medewerking wil verlenen aan de voorrangsregel in Kortrijk, stuurt een mail naar bruno.messiaen@kortrijk.be. Om een affiche te krijgen ook. Een overzicht van alle andere Kortrijkse coronamaatregelen die momenteel van kracht zijn, vind je op www.kortrijk.be/nieuws/coronavirus.