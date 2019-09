Kortrijk engageert zich voor het milieu met ByebyeGrass-charter : minder gazon en méér bloemen Peter Lanssens

12 september 2019

15u42 0 Kortrijk Kortrijk tekent het ByeByeGrass-charter. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde leidraad om als stad de groeninrichting klaar te stomen voor klimaatveranderingen. Minder gazon en meer bloemen- en kruidenrijke graslanden staan centraal, wat goed is voor de biodiversiteit. Kortrijk gaat nog verder door onder meer in te zetten op ecologische tuinen en bedrijventerreinen, minibosjes vol fauna en flora en geveltuintjes. Een overzicht van wat er te gebeuren staat.

Eén van de eerste opdrachten van het charter is het in kaart brengen van al het openbaar groen in Kortrijk, waar al krachtige software voor is aangeschaft. Doel is om tot een duidelijk en haalbaar beheerplan te komen, met minder gazon en meer bloemen- en kruidenrijke graslanden, goed voor de biodiversiteit. Ook de inwoners krijgen een belangrijke rol. Zo wordt vanaf november een tuincoach ingezet in Kortrijk. Kortrijkzanen zullen bij die tuincoach terechtkunnen voor bomen- en plantenpakketten. En om advies in te winnen over hoe hun tuinen (ook met minder gazon) ecologischer in te richten of zelfs deels tot een bloemenweide om te vormen. “Er zijn natuurlijk altijd burgers die nog niet mee zijn in het verhaal, maar het is aan ons om ze de voordelen en schoonheid van een duurzame tuin te tonen”, zegt Ellen Devrieze, landschapsingenieur en bioloog bij ByeByeGrass.

Tiny Forests

Verder opmerkelijk: de stad deed in het voorjaar een oproep aan burgers om geschikte locaties aan te duiden voor ‘Tiny Forests’: minibosjes die bulken van fauna en flora. Al die info wordt nu verwerkt, om met het initiatief verder aan de slag te gaan. Nog een ambitie: het ecologisch inrichten van bedrijventerreinen, met bijvoorbeeld groendaken en poelen voor amfibieën. Er zijn hierover gesprekken met de intercommunale Leiedal lopende.

Ecologisch stadspark

Kortrijk maakt nog werk van andere maatregelen om een hogere biodiversiteit in de binnenstad te hebben: zoals het inzaaien van braakliggende werven met koolzaad (plant uit de kruisbloemenfamilie, red.), het promoten van geveltuintjes en de geslaagde aanleg van een ecologisch stadspark naast zwembad Lago Weide. Kortrijk neemt zo al het heft in eigen handen, nog voor er een bindend decreet komt dat stelt dat alle Vlaamse gemeenten tegen 2025 klimaatrobuust moeten zijn. “Het is logisch dat ons stedelijk groen een positieve rol speelt in de transitie”, zegt schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a). “Want onze drinkwaterreserves raken op, de biodiversiteit gaat heel snel achteruit en onze CO2-uitstoot moet nu drastisch dalen.” Ook schepen van Groenbeheer Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) is voorstander. “We gaan in Kortrijk in het kader van de betonstop nu al bedachtzamer om met onze open ruimte. Geef de natuur alle kansen om op die open groene plaatsen volop te bloeien.”