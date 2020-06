Kortrijk en Kuurne lanceren nieuwe deelfietsen: eerste jaar is elk ritje van minder dan een kwartier gratis Peter Lanssens

04 juni 2020

12u18 0 Kortrijk Kortrijk en Kuurne lanceren het nieuwe deelfietsensysteem Donkey Republic. De groene fietsen van Mobit zijn verleden tijd. Het eerste jaar is elk ritje van minder dan een kwartier gratis.

Een fiets van Donkey Republic gebruiken doe je door de app van Donkey Republic op je smartphone te downloaden. Het systeem wijst zich nadien zelf verder uit. Grootste verschil met de vroegere groene Mobits is dat je de nieuwe deelfietsen niet overal kan sluiten en achterlaten, na het beëindigen van een rit. Donkey Republic werkt met ‘drop on en off zones’. Die in de app staan. Er zijn er vele tientallen, ook in deelgemeenten.

In Groot-Kortrijk zijn 200 deelfietsen beschikbaar, in Kuurne 20. De locaties van alle zones worden permanent geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd volgens de noden van fietsers. De fietsen hebben originele namen zoals Marcel (Kint) en Johny (Turbo). Je kan de fiets zo vaak je wil even sluiten en daarna weer ontgrendelen tijdens bijvoorbeeld het shoppen. Hoe langer je er mee rijdt, hoe goedkoper. Zo kost het 1 euro voor een half uur, 2 euro voor een uur, 4 euro voor twee uur, 7 euro voor vier uur, 9 euro voor zes uur enzovoort.

Er zijn verder abonnementsformules van 9 en 18 euro per maand, voor pendelaars die de fiets dagelijks willen gebruiken. Waarbij het eerste uur of de eerste twaalf uur altijd gratis zijn bij verhuur. “Donkey Republic is even gebruiksvriendelijk en betaalbaar als het vroegere Mobit. Donkey Republic werkt met ‘hubs’ om minder ‘weesfietsen’ in het straatbeeld te hebben en het aantal beschikbare fietsen op wandelafstand groter te maken”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Voor burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne wordt een droom werkelijkheid. “Ik leerde de fietsen twee jaar geleden in Lissabon kennen en wilde ze toen al in Kuurne.”

Het gebruik van deelfietsen zit in de lift. In Kortrijk alleen al werd vorig jaar de kaap van 35.000 ritten gehaald.

Meer info: https://www.donkey.bike.