Kortrijk en Kuurne lanceren in juni oranje deelfietsen van Donkey Republic Peter Lanssens

15 april 2020

12u15 0 Kortrijk Kortrijk en Kuurne krijgen vanaf juni met Donkey Republic een nieuw deelfietsensysteem. Het worden deze keer geen groene, maar oranje fietsen.

Iedereen kent de groene Mobit deelfietsen in Kortrijk. Mobit deed in september 2017 zijn intrede in de stad. Je opent en gebruikt de deelfietsen makkelijk, met een app op je smartphone. Het gebruik groeide naar 35.000 ritten per jaar. Nu de proefperiode eind 2019 afliep, zet Kortrijk hier verder op in.

Via een nieuwe gunning is nu Donkey Republic aangesteld voor het uitbaten van nieuwe deelfietsen. Mobit vergat een dossier in te dienen. Kortrijk was nochtans tevreden over de samenwerking met Mobit. De 200 oranje deelfietsen van Donkey Republic zijn vanaf juni beschikbaar in Kortrijk en deelgemeenten én ook in Kuurne. Het gebruik, met een slim slot en een app op je smartphone, zal gelijkaardig zijn als met Mobit. De oranje deelfietsen van het Deense bedrijf Donkey Republic rijden al in Gent rond. Daar heb je bijvoorbeeld een formule van 9 euro per maand. Ook Kortrijk krijgt zo’n formule. “Maar er zullen ook andere tarieven en abonnementen zijn, bijvoorbeeld voor studenten en toeristen, later meer hierover”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Je zal in grote lijnen ongeveer evenveel betalen zoals nu met Mobit.”

Geen strooifietsen meer

Toch is er een kleine wijziging. Er wordt straks overal met ‘hubs’ gewerkt, ook in de deelgemeenten. Waar je de deelfietsen moét oppikken en parkeren. Nodig om het fenomeen van ‘strooifietsen’ niet meer te hebben. Want nu worden de groene Mobit deelfietsen regelmatig achtergelaten aan opritten van woningen of aan grenzen met aanpalende gemeenten. Dat zal nu niet meer kunnen.

57.000 euro

“Let op, er zullen meer dan voldoende van die ‘hubs’ zijn”, benadrukt schepen Weydts. “Zo zal je in het stadscentrum nooit verder dan 150 meter moeten stappen om een fiets op te pikken of af te halen. Door met ‘hubs’ te werken, verhoog je ook de beschikbaarheid van de deelfietsen. De samenwerking met Donkey Republic zal de stad Kortrijk 57.000 euro per jaar kosten”, aldus Axel Weydts. Stad en Donkey Republic maken begin juni nog meer details bekend. In afwachting kan je nog gewoon de groene Mobit deelfietsen blijven gebruiken.