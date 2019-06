Kortrijk eerste stad in België met digitaal referendum: “Al dan niet maandelijkse autovrije zondag” Peter Lanssens

26 juni 2019

03u00 0 Kortrijk Kortrijk houdt in oktober als eerste stad in ons land een digitaal referendum. Met als thema het al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag. “De beste manier om te evolueren naar rechtstreekse inspraak en democratie”, vindt schepen van Kortrijk Spreekt Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

Komende vrijdag opent in de binnenstad van Kortrijk de eerste en meteen ook grootste fietszone (met 74 fietsstraten, red.) van ons land. Die fietszone kan nog versterkt worden door er maandelijks een autovrije zondag te houden. “Telkens van 10 tot 18 uur, zodat je met je auto op zondagochtend bijvoorbeeld nog eerst naar de bakker of slager kan rijden. Alle ondergrondse parkings blijven toegankelijk op zo’n autovrije zondag, met uitzondering van de parkeerhaven onder het Schouwburgplein”, verduidelijkt Ruth Vandenberghe.

We mogen als beleidsmakers niet bang zijn om eens los te laten. Geef de mensen rechtstreeks inspraak. Schepen Ruth Vandenberghe

Vanaf 16 jaar

Omdat het stadsbestuur de bevolking niets wil opleggen, is het woord aan de Kortrijkzanen zelf. Zij beslissen tijdens een digitaal referendum met als inzet het ‘al dan niet invoeren van een maandelijkse autovrije zondag’. Het digitaal referendum loopt in de week van 14 oktober. Al wie minstens 16 jaar is op 14 oktober en gedomicilieerd is in Kortrijk of een deelgemeente, mag deelnemen. Dat zijn zeker 50.000 Kortrijkzanen. “We leggen een leeftijdsgrens vanaf 16 jaar vast omdat jongeren vanaf die leeftijd wel rijp genoeg zijn”, zegt Ruth Vandenberghe. “We laten ons inspireren door Zwitserland. Waar inwoners al langer inspraak hebben door de vele referenda die er worden georganiseerd. We mogen niet bang zijn om als beleidsmakers eens los te laten. Geef de mensen rechtstreeks inspraak. Digitaal stemmen gaat heel snel en makkelijk. We kunnen het ons niet veroorloven om een verkiezingsslag te organiseren met stemhokjes in gebouwen en medewerkers die massaal gemobiliseerd moeten worden. Dat kost stukken van mensen, zonder er nu precies een bedrag te kunnen opkleven.”

Privacy

Het digitaal referendum wordt niet zomaar gelanceerd. Het expertisecentrum sociale innovatie van de hogeschool Vives begeleidt. Elke stemgerechtigde inwoner van Kortrijk en deelgemeenten krijgt begin oktober een brief met een unieke code op. “Waarmee hij of zij inlogt op een beveiligde site en er anoniem stemt”, zegt Ruth Vandenberghe. “We garanderen zo de privacy. Je kan maar één keer stemmen om manipulatie te voorkomen. Niet-Kortrijkzanen kunnen het digitaal referendum niet beïnvloeden omdat zij geen unieke code krijgen.”

Minimumverschil van 2,5 procentpunten

Er zijn criteria. Het digitaal referendum is enkel geldig als minstens 2.000 Kortrijkzanen deelnemen. Er moet een verschil van minimum 2,5 procentpunten zijn tussen de ja- en nee-stemmers. “Om met voldoende betrouwbaarheid te kunnen zeggen dat het verschil reëel is en niet door toeval bepaald”, legt Ruth Vandenberghe uit. “Indien het bijvoorbeeld 49 tegen 51 procent is, is het antwoord onduidelijk. Dan komt er geen autovrije zondag per maand.”

We beïnvloeden niemand en verspreiden vooraf enkel neutrale en objectieve info. Schepen Ruth Vandenberghe

Breed debat in september

Er wordt in september in de aanloop naar het digitaal referendum een breed debat gehouden. Er komen infomomenten en spreekavonden. Waarbij experten de voor- en nadelen van autovrije zondagen toelichten. Scholen, verenigingen, buurtcomités, noem maar op, iedereen wordt in de debatten betrokken. “We gaan niemand beïnvloeden”, zegt Ruth Vandenberghe. “We verspreiden enkel neutrale en objectieve info, ook via het stadsmagazine. Ook daar staat het expertisecentrum trouwens garant voor. Ik verwacht heel veel van de debatten van fietsers versus automobilisten. Het zal verrijkend zijn.”

Wettelijk niet bindend

Het digitaal referendum zelf loopt van maandag 14 oktober om 9 uur tot en met zondag 20 oktober om 18 uur. Stemmen kan op computer, smartphone of tablet. Wie dat niet heeft, kan digitaal stemmen in de OC’s, bibliotheek of stadhuis. Wie het digitale niet onder de knie heeft, krijgt er hulp over hoe te stemmen. De resultaten worden op 20 oktober na 18 uur live bekendgemaakt in de Budafabriek. Inwoners volgen de bekendmaking ook via live streaming op de website van de stad. Een digitaal referendum is wettelijk niet bindend. Maar het stadsbestuur belooft sowieso om het resultaat zeker te volgen. Kortrijk houdt voortaan trouwens ieder jaar een digitaal referendum. Wat het thema in 2020 wordt, zal in overleg met de wijkparlementen bepaald worden.