Kortrijk eerste in Europa met project voor dementerenden om op vakantie te kunnen gaan “Nooit het gevoel gehad dat ik in een woon-zorgcentrum was, een echt vakantiegevoel” Alexander Haezebrouck

06 december 2019

17u38 0 Kortrijk In residentie Budalys waar serviceflats zijn in samenwerking met zorggroep Heilig Hart, kan je vanaf nu ook op vakantie komen. “We bieden mensen met jongdementie en hun mantelzorgers een vakantie aan waarbij de mogelijke nodige zorg toch vlakbij is”, zegt projectcoördinator Emmy Demasure van Heilig Hart. Het project is uniek in Europa.

De eerste gasten zijn alvast in de wolken over het project. “Vanaf het moment dat we arriveerden had ik meteen een vakantiegevoel”, vertelt Martine Marchal (58) die samen met haar echtgenoot Paul Esters (64) die jongdementie heeft als eerste een appartement mocht uit testen. “Toen we binnen kwamen in het appartement stond een flesje champagne klaar in een ijsemmer, ja zo wil ik op mijn kamer arriveren als ik op vakantie ga.” Martine uit het Limburgse Zutendaal werkt fulltime en neemt ook de zorg voor haar man Paul die jongdementie heeft op zich. “Gelukkig kan ik rekenen op buddy’s, want langer dan een half uur kan Paul niet alleen zijn. Op reis gaan is dan ook enorm moeilijk natuurlijk. Hier hebben ze dat perfect klaargespeeld. Ik heb nog niet het gevoel gehad dat in een woon-zorgcentrum verblijf, maar indien Paul dringende zorg nodig heeft, is het vlakbij. Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik de volledige zorg ook eens kan los laten en mee genieten van de vakantie.”

Vier flats te huur voor vakantie

In Budalys zijn nu vier flats beschikbaar die je kan huren om in Kortrijk op vakantie te komen. “We hebben bij het inrichten van de flats samen gezeten met mantelzorgers van mensen met dementie om te horen wat zij belangrijk vinden”, vertelt Emmy Demasure van Heilig Hart. “Daaruit kwam vooral dat de accommodatie aangepast moest zijn en dat het een veilige omgeving moest zijn. De flats zijn uitgerust met drukknoppen in elke kamer indien er zorg nodig is. De flats zijn uitgerust met een keukentje, een terras en een gezellige woonkamer.” Eén overnachting met ontbijt kost 99 euro voor een kleine flat, 129 voor de grote suite. “De flats zijn ideaal om een citytripje te doen, maar kunnen ook langer geboekt worden. In de toekomst willen we ook zorgen dat mensen met dementie het ook alleen kunnen boeken, zonder dat een mantelzorger mee is.”

Uniek in Europa

Het project is uniek in Europa. “We zijn ook bezig om dit op korte termijn uit te werken in Heist-Op-Den-Berg”, zegt directeur Jurn Verschraegen van het expertisecentrum dementie Vlaanderen die ondersteuning biedt in het project. “Op dit moment lijden 132.000 mensen in Vlaanderen aan dementie, tegen 2035 zijn dat er zo’n 188.000. Zorgtoerisme zal dus steeds belangrijker worden.” Het initiatief van de logies voor personen met dementie is een samenwerking van Zorggroep Heilig Hart met Toerisme Leiestreek en Westtoer en kadert binnen een Europees gesubsidieerd project dat de focus legt op zorgtoerisme.