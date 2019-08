Kortrijk Drumt wil àlle drummers van Kortrijk verenigen voor ongezien nachtspektakel Peter Lanssens

09 augustus 2019

11u14 28

We hebben het laatste nog niet gezien van Kortrijk Drumt, zoveel is duidelijk. Zo’n zestig drummers van Drumsessies Gino Kesteloot uit Heule openden donderdagavond de camping van het hardrock- en metalfestival Alcatraz, achter het sportcentrum Lange Munte. Maar bezieler Gino Kesteloot kijkt al vooruit. De duivel-doet-al plant in 2020 een spectaculaire Kortrijk Drumt By Night, met een laser- en lichtshow ook. Over de locatie, mogelijk op en rond de Collegebrug, wordt nog geheimzinnig gedaan. Maar één ding staat al vast: het wordt een ongezien en onvergetelijk spektakel, met vele honderden drummers. “Ik roep alle drummers uit Kortrijk en omstreken nu al op om zich te verenigen. Wie wil meedoen, laat het me nu al weten”, zegt Gino Kesteloot. Ondertussen stromen de aanvragen voor Kortrijk Drumt binnen, na optredens midden juni op Malta en op 21 juli op de nationale feestdag op de Kunstberg in Brussel. De drummers zijn gevraagd voor het Druivenfestival in Hoeilaart in 2020 en ook in onder meer Nieuwpoort en Oostende rijpen er plannen. Kortrijk Drumt treedt op tijdens de Warmste Week van Music for Life in Kortrijk in december. En dan is er nog Brazilië, waar de mensen van drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis hun oog lieten vallen op Kortrijk Drumt. Er is geen houden meer aan.