Kortrijk Drumt trommelt iedereen op voor de Warmste Week Peter Lanssens

18 december 2019

08u51 4

De Warmste Week is deze ochtend officieel begonnen in Kortrijk. En voor wie dat even vergeten was, stond Kortrijk Drumt paraat. Op het Mandelaplein trommelden zij letterlijk iedereen op. Een indrukwekkend zicht, zo op de vroege morgen.