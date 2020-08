Kortrijk Drumt herneemt… in Hoeilaart: “We mogen eindelijk nog eens optreden” Peter Lanssens

28 augustus 2020

11u43 12 Kortrijk Het is van eind 2019 tijdens De Warmste Week op het Mandelaplein in Kortrijk geleden dat we het spektakel Kortrijk Drumt nog aan het werk zagen. Daar komt straks verandering in, maar dan moet je wel naar ... Hoeilaart in Vlaams-Brabant. “We drummen er tegen corona”, zegt meester-drummer Gino Kesteloot.

Kortrijk Drumt, van Drumsessies Gino Kesteloot in Heule, treedt op vrijdag 25 september om 20 uur op het Gemeenteplein in Hoeilaart op. “Het Druivenfestival in Hoeilaart is geannuleerd, maar we zijn er toch welkom, voor een coronaproof optreden met veertig drummers van onze school en tien drummers uit Hoeilaart, die we via videochat klaarstomen”, legt Gino Kesteloot uit. “Kortrijk Drumt in het klein dus, waar ook Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne op aanwezig zal proberen te zijn. En met Stephan Bohez als onze PA, om het geluid te verzorgen. We gaan er in dezelfde kledij, met mondmaskers aan, tegen corona drummen. Het doet enorm veel deugd dat we nog eens mogen optreden, nu eerst met onze meest gevorderde drummers. Het is een stimulans, naar volgend jaar toe, en het is een teken dat het leven stilaan weer beter wordt”, aldus Gino Kesteloot. Hoofdsponsor van Kortrijk Drumt is accountants- en auditkantoor Vandelanotte.