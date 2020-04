Kortrijk Drumt geeft 2020 niet op: “Er altijd in blijven geloven is de boodschap” Peter Lanssens

04 april 2020

10u58 12 Kortrijk Het staat met stip in de agenda van veel (muziek)liefhebbers aangekruist: het spektakel Kortrijk Drumt op zaterdag 20 juni, aan de verlaagde Leieboorden. Nog 77 dagen. Afwachten of de coronacrisis het toelaat. “Ik geloof er in”, zegt bezieler Gino Kesteloot (56). Nog een mijlpaal voor Kortrijk Drumt: het Braziliaanse Florianópolis inpalmen op zondag 16 augustus. “We gaan naar Brazilië, al moeten we het desnoods een jaar uitstellen”, benadrukt de meester-drummer.

Drumsessies Gino Kesteloot in Heule is noodgedwongen dicht nu. “Maar mijn drumschool valt niet helemaal stil. Alle leerlingen kunnen thuis repeteren, dankzij het nodige videomateriaal. Wie zogezegd geen tijd heeft om thuis te repeteren, komt daar niet mee weg. Ik geef, wie dat zomaar beweert, zonder pardon de buitenwacht”, zegt Gino Kesteloot. De toon is gezet. De meester-drummmer eist ook tijdens de coronacrisis toewijding en inzet.



Want het spektakel Kortrijk Drumt op 20 juni, met zo’n 300 drummers en ook vuurwerk op de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, is tot op heden niet geschrapt. Alle merchandising – zoals vlaggen, petjes en t-shirts – is gemaakt. “We zijn er helemaal klaar voor, om er een indrukwekkende show van te maken. Kortrijk Drumt is in openlucht en de mensen staan er niet echt op elkaar gepakt, dus ik heb nog hoop”, zegt Gino Kesteloot, die momenteel economisch werkloos is. Want ook zijn job bij hoofdsponsor accountants- en auditkantoor Vandelanotte, hij doet er het onderhoud, kan hij niet uitoefenen in coronatijden. “Als Kortrijk Drumt toch zou sneuvelen op 20 juni, stellen we naar een nieuwe datum in september uit. En als zelfs dat niet lukt, stellen we het drumspektakel een jaartje uit”, blijft Gino strijdvaardig. “Niet vergeten dat de opbrengst van ons drumspektakel deels naar de MS-Liga gaat. We willen mensen met multiple sclerose blijven helpen, via Kortrijk Drumt.”

Het komt allemaal wel goed. Stop met op sociale media paniek te zaaien en die negativiteit op je omgeving uit te werken. We slaan ons samen door deze coronacrisis. Mensen hebben nu vooral positiviteit en hoop nodig. Gino Kesteloot

Voorschotten betaald

Het succes van het concept Kortrijk Drumt is groot sinds opgemerkte optredens vorig jaar op Malta, op de nationale feestdag op de Kunstberg in Brussel en tijdens De Warmste Week van Studio Brussel op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Het leidde ook tot een officiële uitnodiging om op 16 augustus 2020 deel te nemen aan het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis in Brazilië. Er gaan 42 drummers mee. De voorschotten voor de reis, het is een hele onderneming, zijn betaald. Maar ook voor Brazilië is het een grote uitdaging om het coronavirus onder controle te krijgen. “We gaan sowieso naar Brazilië”, benadrukt Gino Kesteloot. “De vliegtickets, de hotels, alles ligt al vast. Desnoods herboeken we en doen we het pas in 2021, maar we gaan.”

The MG’s Brothers

Drummer Gino Kesteloot vormt samen met zanger Marc Vermeersch (57) uit Menen de populaire coverband The MG’s Brothers. “Er zijn zeker dertig optredens geschrapt, tot eind mei al”, vertelt Gino Kesteloot. “We hopen dat de normale gang van zaken snel kan hernemen. Maar ons hart gaat nu vooral uit naar al die mensen die in coronatijden in de zorgsector blijven werken. We moeten die moedige mensen blijven steunen. Het komt allemaal wel goed. Stop met op sociale media paniek te zaaien en die negativiteit op je omgeving uit te werken. We slaan ons samen door deze coronacrisis. Mensen hebben nu vooral positiviteit en hoop nodig.”

Alcatraz

Tot slot: deze shows van Kortrijk Drumt zijn ook (voorlopig) niet geschrapt: op dinsdag 21 juli op de nationale feestdag in Brussel en op donderdag 6 augustus op de camping van Alcatraz, op de vooravond van het metalfestival.