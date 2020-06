Kortrijk breidt werking speelstraten uit: “Meer en langer spelen” Peter Lanssens

11 juni 2020

16u03 0 Kortrijk De stad Kortrijk breidt de mogelijkheden om een speelstraat te organiseren uit, na een online bevraging bij organiserende ouders van vorige edities. Meer en langer spelen is welkom, nu veel Kortrijkzanen wellicht in eigen stad zullen blijven deze zomervakantie.

Een speelstraat organiseren kan nu maximum een maand in plaats van twee weken, kan maximum zes opeenvolgende weekends in plaats van vier opeenvolgende weekends en kan maximum twee vaste dagen per week in plaats van één vaste dag. De deadline om een speelstraat aan te vragen wordt tot vrijdag 19 juni verlengd. In het kader van de coronamaatregelen mogen er maximum twintig kinderen samen spelen, terwijl er minstens één ouder toezicht houdt. Er worden verder extra nadars geleverd, om elke speelstraat nog veiliger af te sluiten. “We geven kinderen zo hun recht op spelen terug, wat de afgelopen maanden een serieuze duw kreeg door de coronacrisis”, zegt schepen van Kinderen Bert Herrewyn (sp.a). Info over hoe een speelstraat werkt en onder welke voorwaarden staat op www.kortrijk.be/warande/speelstraat.