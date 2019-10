Kortrijk bindt strijd tegen kauwgom aan: “Winkelwandelgebied zal nog voor de kerstdagen weer blinken” Eerste stad in België die reinigingsmachine met heet water en hogedruk gebruikt Peter Lanssens

24 oktober 2019

11u34 0 Kortrijk Er kleven al jaren vele honderdduizenden kauwgomresten op voetpaden in Groot-Kortrijk. De stad zet nu als eerste in ons land een nieuwe reinigingsmachine in. Die heet water en hogedruk combineert. “We hebben eindelijk de oplossing”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Zo zal het winkelwandelgebied nog voor de kerstdagen weer blinken als nieuw.”

Het afbreken van kauwgom door de natuur kost 20 tot 25 jaar. Daarom verdwijnen die vieze restjes kauwgom op voetpaden niet zomaar. Ze lospeuteren, is zo goed als onbegonnen werk. Tot nu, want de stad investeerde 208.000 euro in een nieuwe reinigingsmachine. Die als eerste in België door een stad wordt gebruikt. De machine heeft aan de voorzijde een koepel met roterende hogedruk sproeiers. Daarachter zit een sproeibalk om na te spoelen. De machine heeft voor moeilijk te bereiken plaatsen ook een handkoepel met roterende sproeiers en een handlans met hogedrukreiniger. De machine is zo krachtig, dat je er naast kauwgom ook onder meer verse vetvlekken en zelfs graffiti mee kan verwijderen. “De machine wordt nu eerst op begraafplaatsen ingezet om die grondig te reinigen in de aanloop naar 1 november”, zegt Ruth Vandenberghe.

Deelgemeenten

“Daarna wordt het winkelwandelgebied onder handen genomen. Gevolgd door de drukste straten en grote pleinen. We vergeten ook de deelgemeenten niet. Waar alle centrale plaatsen worden gereinigd. Het is de bedoeling dat op termijn alle straten in Groot-Kortrijk worden aangepakt. De stad beschikt ook over zes elektrische straatvuilzuigers en zeven veegmachines. Die blijvend ingezet worden, ook om de losgemaakte kauwgomrestjes op te zuigen of op te vegen.”

Water van 95 graden

Nog meer details over de nieuwe reinigingsmachine: op het standaard onderstel van het type Holder Muvo is een Cristal reinigingssysteem gemonteerd. Die bevat een watertank van 2.100 liter en een hogedrukpomp, die tot 250 bar haalt met een debiet van 74 liter regenwater per minuut. Er wordt heet water van 95 graden gebruikt, wat een nooit eerder geziene dieptereiniging geeft. Door koepels te gebruiken, is er geen opspattend vuil en geen kans op vlekken tegen (winkel)gevels. De machine is geleverd door de firma Christiaens Hervé uit Rekkem.

Kauwgom hoort in de vuilnisbak

In tegenstelling tot peuken op de grond riskeer je voor het gooien van kauwgom op de grond geen GAS-boete van 25 tot 55 euro. “We rekenen op het gezond verstand en het nodige respect”, vertelt Ruth Vandenberghe. “We starten wel met een campagne om mensen eraan te herinneren dat kauwgom in de vuilnisbak hoort en niet op de grond. Zo hangen we bij kauwgomrekken in krantenwinkels en op andere plaatsen waar je kauwgom kan kopen opvallende campagnebeelden. Waarop telkens de boodschap ‘Propere stad. Dat is sjiek!’ zal staan.