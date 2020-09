Kortrijk betaalt coronaverliezen van cultuurverenigingen terug: “We trekken 150.000 euro uit” Peter Lanssens

13 september 2020

09u41 2 Kortrijk De stad Kortrijk betaalt ‘coronaverliezen’ van cultuurverenigingen deels terug. Het gaat over gemaakte kosten van afgelaste evenementen en kosten om evenementen coronaproof te maken. “We halen 150.000 euro uit een noodfonds”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

Kortrijk wil zo zijn socio-culturele verenigingen helpen, om de coronacrisis te overleven. Alle 220 erkende en gesubsidieerde niet-professionele verenigingen van Kortrijk werden aangeschreven en gevraagd om een schatting te bezorgen. Er kwamen 26 dossiers binnen. De stad komt 100 procent tegemoet aan deze kosten.

Aankoop van plexiglas

Ook kosten om evenementen coronaproof te maken, zoals de aankoop van plexiglas, worden vergoed. Verder wordt er voor de helft tussengekomen in gederfde opbrengsten, met een maximum van 4.000 euro per vereniging. De uitbetaling gebeurt dit najaar. Daarnaast wordt een jaarlijkse werkingssubsidie dit jaar al in oktober in plaats van december uitbetaald.

De komende jaren gebruikt de stad het noodfonds ook om nog meer cultuurprojecten in Kortrijk aan te trekken. Daarvoor worden projectsubsidies met jaarlijks 10.000 euro verhoogd, tot in totaal 50.000 euro. Ook de stadsteams doen een extra inspanning om culturele projecten met tal van partners in Kortrijk op te zetten.