Kortrijk belt àlle 70-plussers in coronatijden: “Nagaan of ze mentaal oké zijn en hulp nodig hebben” Peter Lanssens

27 maart 2020

10u24 0 Kortrijk De stad Kortrijk belt in coronatijden alle 70-plussers op. Dat zijn er ruim 10.000. “Om na te gaan of ze mentaal in orde zijn en of ze hulp nodig hebben”, zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene. Wie telefonisch niet te bereiken is, krijgt een ‘drempelbezoek’. Om zeker te zijn dat er niets scheelt met die senioren en of ze niet ernstig ziek zijn, want het is een risicogroep.

De intensieve belronde in opdracht van schepenen Philippe De Coene (sp.a) en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) werkt als volgt. Er wordt gestart met wie ouder is dan 90 jaar en vervolgens wordt per categorie van vijf jaar ‘naar beneden’ gewerkt, tot aan 70 jaar. “Er zijn al 2.226 senioren gebeld, we zijn nu met de 80-plussers bezig”, vertelt De Coene. “Die telefoontjes zijn écht nodig. Want de mentale toestand van veel senioren verbetert er niet op, nu ze in coronatijden thuis blijven. Ze zien niemand en dreigen geïsoleerd te raken. Wie telefonisch niet bereikbaar is, krijgt een ‘drempelbezoek’. We zetten daar woonzorgverleners, maatschappelijk werkers en buurtwerkers voor in. Die buiten blijven staan, aan de drempel. Niet enkel omdat dat zo moet in deze tijden, ook omdat we sowieso voorzichtig zijn. Want veel senioren zijn angstig momenteel en durven gewoon niemand meer binnen te laten. Er waren al 152 ‘drempelbezoeken’, voor wie telefonisch niet te pakken was.”

Het zijn trouwens niet enkel de senioren die we bellen. Ook kwetsbare mensen met een gekende zorgnood krijgen, los van leeftijd, allemaal een telefoontje.” Schepen Philippe De Coene

Hulp nodig

De senioren die telefonisch of via een ‘drempelbezoek’ bereikt worden, krijgen telkens dezelfde vragen: lukt het om een keer per dag gezond en gevarieerd warm te eten, heb je hulp nodig, doet er iemand boodschappen, heb je een huisdier, zo ja lukt het om voor je huisdier te zorgen en zijn er nog andere vragen. “Wie daarna nog nood heeft aan een ‘opvolgingstelefoon’, wordt nog een keer opgebeld”, vertelt De Coene. “Om nog even te kunnen praten. Daar is zeker ook nood aan. Er waren ondertussen al 253 zo’n ‘opvolgingstelefoons’. Het zijn trouwens niet enkel de senioren die we opbellen. Ook kwetsbare mensen met een gekende zorgnood krijgen, los van leeftijd, allemaal een telefoontje.”

De nood aan een boodschappendienst is minder urgent dan verwacht. Er is meer vraag naar maaltijden aan huis. We steken daarom nóg een tandje bij. Door nu ook maaltijden van volksrestaurant Vork tot aan huis te brengen. Schepen Philippe De Coene

Vork-maaltijden aan huis

De waardering voor de aanpak is groot. En het beleid kan zo gerichter helpen. “Zo stellen we al vast dat de nood aan een boodschappendienst minder urgent is dan verwacht”, vervolgt Philippe De Coene. “Omdat er velen niet in staat zijn om zelf deftig te koken. Dat merken we aan de dienst maaltijden aan huis, van Zorg Kortrijk. Waar nu al de kaap van 900 maaltijden per leverdag gerond is. Dat is bijna een verdubbeling, in vergelijking met enkele weken geleden. We steken daarom nóg een tandje bij. Door ook door koks van het volksrestaurant Vork bereide maaltijden tot aan huis te brengen. Er zal vanaf volgende week een vrij grote keuze zijn. En je hoeft pas de dag voordien te bestellen (tel. 0473/86.26.47). We gaan vijf tot acht bakfietsen inzetten, om de Vork-maaltijden tot aan huis te brengen”, besluit Philippe De Coene.

Tot slot: ook de deze week opgestarte dienst afhaalmaaltijden in volksrestaurant Vork in de Doorniksestraat blijft lopen. Er worden nu al 50 tot 75 zo’n afhaalmaaltijden per dag besteld. Dat is meer dan verwacht.