Kortrijk bedankt jeugdverenigingen met ijsjes en campagne: “In moeilijke omstandigheden slaagden ze erin om kampen op poten te zetten. Respect!” Christophe Maertens

05 juli 2020

12u20 0 Kortrijk Kortrijk trakteert ijsjes aan alle leidings- en animatorenploegen van de Kortrijkse jeugdverenigingen. Dat doet de stad om hen te bedanken voor hun inzet bij de organisatie van de zomerkampen. Ook wordt er een bannercampagne op poten gezet om de jeugdverenigingen meer zichtbaarheid te geven. “De veerkracht en inzet van onze leiding en animatoren, bijna allemaal vrijwilligers, is ongezien”, klinkt het.

Elk jaar trekken JC Tranzit en schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn (sp.a) op kampbezoek bij de Kortrijkse jeugdverenigingen. “Nu doen we dat niet omdat we de coronabubbels moeten respecteren”, aldus de schepen. “We keken voor een alternatief, maar ook willen we de jeugdverenigingen bedanken voor hun inzet de laatste afgelopen weken en maanden om het alsnog te fiksen dat de jeugdkampen konden plaatsvinden. We zijn ons bewust dat dat niet evident is. We hebben op alle vlakken ondersteuning geboden, maar we wisten dat het erop of eronder zou zijn. Jeugdleiders, die dan nog eens vrijwilligers zijn, doen echter niets liever dan het hele jaar werken naar het kamp toe en ze hebben alles gegeven om dat mogelijk te maken. Ik wil ze dan ook bedanken voor het vele werk. Daardoor kunnen veel kinderen alsnog genieten van een zomerkamp.”

Leukste kampfoto

In plaats van een kampbezoek trakteert de stad elke leidings- en animatorenploeg met ijsjes. Afgelopen zaterdag was dat het geval in Marke, maar ook alle andere Kortrijkse jeugdverenigingen mogen de ijskar verwachten. “Daarnaast organiseren we ook een bannercampagne om de jeugdverenigingen extra zichtbaarheid te geven”, aldus de schepen. In elke deelgemeente worden banners opgehangen met een beeld van een jeugdvereniging die gehuisvest is in die deelgemeente. Deze beelden werden verzameld uit alle foto’s die de afgelopen drie jaar werden ingestuurd voor de wedstrijd ‘Leukste kampfoto’.

Naar Mol

“Wij gaan op kamp naar Kasterlee en dat in twee bubbels”, klinkt het bij leider Simon Theys van Chiro Don Bosco Kortrijk. “Het gaat moeilijker zijn dan andere jaren. Zo moeten we de kampplaats nog bezoeken omdat het door de coronamaatregelen niet eerder kon.”

De KSA Marke trekt dan weer naar Mol op kamp. “We zijn in het totaal met 61 kinderen. We verdelen de groep op in drie bubbels. We hebben er veel zin in. Het is al lang geleden dat we nog iets hebben kunnen doen. Op 18 juli organiseren een spaghetti-avond voor iedereen en daar verwachten we wel wat vragen van ouders. Maar we hebben al een mooi kampboekje gemaakt waarin alle info te vinden is”, zeggen leiders Mats Claerhout, Sam Vandommele en Thomas Eelen. “En hopelijk gaat er niets fout en worden geen kinderen besmet”, voegt de schepen er nog aan toe.

De stad Kortrijk ondersteunt de jeugdverenigingen onder andere met een verhoogde kamptoelage, een integrale uitbetaling van alle werkingstoelagen en samenwerkingsovereenkomsten en hygiënepakketten.