Kortrijk annuleert zestien evenementen: “Over zomerbars nog geen duidelijkheid” Peter Lanssens

20 april 2020

11u49 23 Kortrijk Het stadsbestuur heeft knopen doorgehakt over de activiteiten van komende zomer in Kortrijk. Er zijn zestien evenementen geannuleerd. Over kleinere events, zoals de Volksfeesten in Kooigem, wordt later beslist. “Ook voor de zomerbars is het afwachten”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).

Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA hield vorige vrijdag een extra schepencollege. Om de instructies van de federale overheid, over het schrappen van massa-events tot eind augustus, in collegebesluiten om te zetten en zo duidelijkheid te brengen. De lijst van geschrapte massa-events ligt nu definitief vast. Zijn tot eind juni geschrapt: de Sinksenfeesten (in hun normale vorm) van vrijdag 29 tot en met maandag 1 juni, de in Kortrijk nieuwe afterwork formule Apéro Velcro op vrijdag 19 juni, spektakel Kortrijk Drumt By Night op zaterdag 20 juni, de zomerbraderie van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni en circusfestival Perplx van vrijdag 26 tot en met zondag 28 juni.

11 julifeesten

De Belgische basketvrouwen van de Belgian Cats mogen op zaterdag 11 juli niet schitteren in sportcampus De Lange Munte. Ook geannuleerd in juli: het event In het Wiel van Het Ventiel om mensen met jongdementie te steunen op zaterdag 11 en zondag 12 juli, de 11 julifeesten (in hun normale vorm) en de zomermarktjes in de schaduw van de Sint-Maartenskerk op donderdag 2 en 9 juli.

Roadrock en Vlastreffen

Geschrapt in augustus: het festival Alcatraz van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus, de zomermarktjes in de schaduw van de Sint-Maartenskerk op donderdag 20 en 27 augustus, Kortrijk Koerse op vrijdag 21 augustus, Kamping Kitsch op zaterdag 22 augustus, Road Rock en het Kidsfestival op zaterdag 29 augustus en het motortreffen Vlastreffen op zondag 30 augustus. Toch willen sommige organisatoren de handdoek (nog) niet gooien, zoals die van Kortrijk Koerse. Zij bekijken of een ‘light versie’ van de wielerwedstrijd haalbaar is. “Er zijn heel misschien alternatieve vormen mogelijk, maar dat hangt van hoe de toestand met Covid-19 evolueert af”, stelt schepen Kelly Detavernier. “Met andere woorden: een nieuwe aanvraag in een andere vorm kan later eventueel. Maar in hun huidige vorm zijn alle opgesomde evenementen zéker geannuleerd.”

Geen Centrumfeesten

Organisatoren van kleinere evenementen moeten nog een tijdje in onzekerheid leven. Tot de Nationale Veiligheidsraad komende vrijdag of uiterlijk tegen begin mei extra richtlijnen geeft. Die de stad Kortrijk volgt. Het gaat onder meer over de Volksfeesten op zaterdag 18 juli in Kooigem en de Rollofeesten in Rollegem van vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus. De organisatoren van het LUX-festival op zaterdag 23 mei in Rollegem gaven al aan voor een alternatieve (online) versie te gaan. Nog anderen, zoals het team achter de Centrumfeesten in Bellegem op zaterdag 4 en zondag 5 juli, annuleerden nu al.

Geen volksbarbecues

“Het gaat nog verder dan de vele dorpsfeesten”, zegt schepen Kelly Detavernier. “Zo is het bijvoorbeeld ook wachten op verdere instructies voor straatfeesten en fuiven van jeugdbewegingen. Het is nog niet zeker of die mogen. Wij hebben vanuit de stad alvast beslist om ook geen volksbarbecues te houden deze zomer. Verder nu nog onzeker: opendeurdagen van scholen en schoolfeesten en een aantal kleinere sportevenementen zoals lokale wielerwedstrijden. We wachten af.”

Twijfel over zomerbars

Zijn ook nog onzeker momenteel: de zomerbars. In Kortrijk zijn tijdens het schepencollege van maandag 6 april drie aanvragen goedgekeurd: voor Azuro op de site van sanitairspecialist Van Marcke op de hoek van de Weggevoerdenlaan en Engelse Wandeling, Botaniek in een hoeve op bedrijvenpark Evolis en Nuba-R aan de Leie vlakbij de Ronde van Vlaanderenbrug. “Maar ook voor de zomerbars hangt alles af van wat de Nationale Veiligheidsraad beslist tegen uiterlijk begin mei, afwachten of ze mogen openen”, vertelt Kelly Detavernier. Dat zegt ook schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester): “Zomerbars vallen onder de regels van horeca. We weten nu al dat horecazaken niet bij de eerste zijn om vanaf maandag 4 mei te heropenen. Omdat je er de regels rond ‘social distancing’, anderhalve meter afstand bewaren, niet kan garanderen.”



Alternatieve Sinksen

Tot slot nog over de Sinksenfeesten: op maandag 27 april wordt bekendgemaakt wat de alternatieve vorm ‘Sinksen in en rond uw kot’ nu precies zal inhouden, in coronatijden. “Het wordt de moeite waard, het is in volle voorbereiding”, benadrukt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Vincent Van Quickenborne roept verder op om creatieve en veilige voorstellen voor een vakantie in eigen stad deze zomer te mailen naar burgemeester@kortrijk.be.