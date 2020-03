Kortrijk annuleert alle evenementen en vrijetijdsactiviteiten tot 15 mei (!): geen buitenspeeldag, geen speelstraten, geen kampen, geen speelpleinwerking Peter Lanssens

18 maart 2020

15u08 52 Kortrijk De impact van de coronacrisis wordt steeds groter, ook in Kortrijk. Alle door de stad Kortrijk georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en evenementen tot 15 mei (!) worden geannuleerd, de paasvakantie inbegrepen dus.

Dat betekent concreet dat onder meer de volgende initiatieven geschrapt zijn in Kortrijk: de Buitenspeeldag, het Buitenspeelweekend, de speelstraten, alle geplande kampen en ook de speelpleinwerking Wasper op domein De Warande. Heel jammer, vooral voor de vele duizenden betrokken kinderen. Maar helaas noodzakelijk, in deze moeilijke tijden. Wie ingeschreven was, is ondertussen ingelicht.