Kortrijk activeert hittenoodplan: “Geef elkaar ruimte door grote drukte te vermijden, zwem niet in Leie” Peter Lanssens

04 augustus 2020

11u05 0 Kortrijk We gaan vanaf donderdag 6 augustus naar temperaturen die vlot boven de 30 graden uitkomen. Die hoge temperaturen zullen dagenlang aanhouden. Kortrijk activeert daarom een noodplan, dat een reeks maatregelen omvat. Zo is zwemmen in de Leie verboden. In de binnenstad zal de politie de drukte monitoren, in tijden van corona. “We roepen elke stadsgenoot op een extra oogje in het zeil te houden. Hou kwetsbare buurtbewoners in de gaten. Die tijdens de komende warme periode geïsoleerd dreigen te raken omdat ze bijvoorbeeld slecht te been zijn”, laat het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA weten.

Het mooie weer en de zomersolden in augustus lokken meer volk naar buiten. De stad bereidt zich samen met politiezone Vlas voor om mogelijke grote drukte op hotspots in de stad te monitoren en zo nodig in te grijpen.

Wildzwemmers zoeken vaak verkoeling op in de Leie. Dit is gevaarlijk. Koude onderstromen kunnen je spieren doen verkrampen en je kan je ernstig bezeren als je het ondiepe water induikt. De stad en De Vlaamse Waterweg lieten vorig jaar bordjes ‘verboden te zwemmen’ plaatsen. De politie controleert indien nodig en schrijft GAS-boetes van 50 euro uit. Het zwemverbod geldt eveneens voor dieren.

Zwemmen in het kanaal Bossuit-Kortrijk is sinds 8 juni wel mogelijk, énkel nabij het openluchtzwembad Abdijkaai. Dit kan enkel op bepaalde tijdstippen, in een afgebakende zwemzone en onder begeleiding van een redder. Deze openluchtzwemzone is vooral bedoeld voor sportieve baantjeszwemmers en niet voor recreatieve zwemmers. Op voorhand reserveren is verplicht. Meer info op www.kortrijk.be/kanaalzwemmen. Op alle andere locaties in het kanaal is zwemmens ook verboden. Ook hier kunnen overtreders een GAS-boete krijgen.

Honden hebben snel last van de warmte. Laat hen nooit achter in de auto. Een stilstaande auto wordt in de zon snel heet, ook al staan de ramen een stukje open. De gemeenschapswachten en politie houden een oogje in het zeil. Heb je andere dieren? Zorg dat ze koel drinkwater en de nodige beschutting tegen de zon hebben. Meer info: www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer.

Stadsmedewerkers die buiten werken tijdens een hittegolf volgen een zomerregeling. Ze beginnen vroeger te werken en nemen meer (korte) pauzes.

Problemen die je zelf niet onmiddellijk kan oplossen, leg je best voor aan het meldpunt 1777. Je kan gratis bellen van maandag tot en met vrijdag, tijdens de kantoortijden van 9 tot 17 uur. Het meldpunt is ook bereikbaar via 1777@kortrijk.be, de app 1777 of het meldingsformulier op www.kortrijk.be. Buiten de openingstijden kan je voor dringende gevallen terecht bij de politie op het gratis nummer 1701 of het noodnummer 112. Je kan ook rechtstreeks (telefonisch) terecht bij het Sociaal Huis en wijkcentra.

Bij vragen of problemen rond financiën, thuiszorg, huisvesting, welzijn, enzovoort kan men terecht bij het Sociaal Huis. De wijkcentra zijn elke weekdag telefonisch bereikbaar voor alle vragen. Meer info over openingstijden en telefonische bereikbaarheid vind je via https://www.kortrijk.be/sociaal-huis-kortrijk, https://www.kortrijk.be/wijkteams/contact-wijkcentra en https://sienonline.kortrijk.be. Door de huidige veiligheidsmaatregelen is het echter nog niet mogelijk om verfrissing op te zoeken in de cafetaria van de wijk-of woonzorgcentra. De stad zoekt individueel een gepaste oplossing.

Zorg aan huis blijft gegarandeerd. Via de dienst Thuiszorg (tel. 056/24.46.53) kan men terecht voor alle bestellingen en vragen rond maaltijden (levering op maandag, woensdag en vrijdag). Alle contactinfo via https://www.kortrijk.be/zorg/zorg-aan-huis.

Ouderen kunnen beroep doen op een boodschappendienst: Samana boodschappenlijn (weekdagen tussen 10 en 12u: tel. 0800/95.001 of boodschappenlijn@samana.be)

Meer tips: www.warmedagen.be.