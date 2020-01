Korenbloem krijgt cheque van 21.100 euro: “We kopen er belevenistafels mee” Peter Lanssens

28 januari 2020

07u16 0 Kortrijk Enkele acties tijdens De Warmste Week op Studio Brussel brachten samen 21.100 euro op voor vzw De Korenbloem in Kortrijk. Dat is een stevig bedrag. Alle betrokkenen werden recent uitgenodigd, om hen te bedanken. “We kopen er belevenistafels mee”, zegt Evelien Vandenbroucke.

De werking van vzw De Korenbloem in de Sint-Janswijk omvat in grote lijnen drie grote pijlers: wonen en zorg voor ouderen De Lauwer, huis voor jonge mensen met dementie Het Portiek en lokaal dienstencentrum De Villa. Er waren tijdens De Warmste Week een reeks acties om geld in het laatje te brengen voor vzw De Korenbloem. De vereniging koopt er belevenistafels mee, in een mobiel koffermodel. “Om mensen samen aan tafel te laten zitten en samen activiteiten te laten uitvoeren. We stimuleren er hun geheugen mee, terwijl het ook ontspannend werkt”, zegt Evelien Vandenbroucke, coördinator van de thuiszorgondersteunende diensten. “We gaan nog andere zaken kopen om onze gebruikers tot meer beweging aan te zetten, zoals een tandem bijvoorbeeld.”

Wijn en wenskaarten

Woonzorgcentrum De Korenbloem hield een wijndegustatie en -verkoop. De familie Pattyn-Deschodt organiseerde een verkoop van wenskaarten, een steakfestijn en een veiling van sporttruitjes. Het bedrijf Globetrade-Deluco hield een afterworkparty en mutsenverkoop. Tot slot deed ook groothandel in professionele schoonmaakproducten Salubris een duit in het zakje. “We hebben ze allemaal uitgenodigd om de cheque officieel in ontvangst te kunnen nemen en hen persoonlijk van harte te bedanken”, besluit Evelien.