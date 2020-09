Koppel wint World Beer Award met nieuwe glutenvrije Tripel I Like: “Met een neus van bloemen en fruit” Peter Lanssens

15 september 2020

12u43 0 Kortrijk Pieter Van den Weghe en Lies Bouvry uit Heule, die pas op 8 mei de glutenvrije Tripel I Like lanceerden, vallen nu al in de prijzen op de World Beer Awards. Dat is de meest prestigieuze bierwedstrijd van de wereld, zeg maar het WK voor brouwers, met 2.200 bieren uit ruim 50 landen. De glutenvrije tripel krijgt een bronzen plak in de categorie World’s Best Speciality Gluten-free.

Tripel I like heeft een alcoholgehalte van 9 procent. Het idee voor het bier komt van Lies, die in haar brouwboekje schrijft waar ze zin in heeft: “Ik wil een blond bruin bier, niet te bitter, met een neus van bloemen en fruit. Iets voor op een terras. Goed bij een biefstuk ook, maar minus de gluten.”

Pieter bepaalt de brouwstijl. Hij koos voor dit allereerste bier van brouwerij Beer I Like voor aromatische hop in een tripel. Voldoende hoog in alcoholpercentage om een mooie pairing te krijgen bij een stevig gerecht, maar met een boeket dat subtiel genoeg blijft om niemand omver te blazen op een terras in de zon. Het brouwen gebeurt bij het koppel thuis. Tussen de borstels, schoppen en rekken van hun garage staat een compacte Grainfather brouwinstallatie. Als gediplomeerd zytholoog brouwde Pieter Van den Weghe hiermee een eerste batch van twintig liter en liet die nadien gisten en lageren. Zo ging dat maanden verder. Brouwen, proeven, bijsturen, aanpassen en opnieuw beginnen, een keer of acht. Net tot dat Lies ‘I Like’ zei.

Omdat je met twintig liter bier moeilijk de wereld kan laten proeven van je creatie — en omdat een garage geen brouwerij is — ging het finale recept naar Beer Select in Gent. Zij brouwden er een grotere batch en zetten de kroon op het werk. “Iedere renner die meedoet aan de koers hoopt stiekem ooit een prijs in de wacht te slepen”, vertelt Pieter Van den Weghe. “Maar goed, we waren realistisch. Je neemt het in de World Beer Awards op tegen ’s werelds beste brouwers, meestal mensen die werken in een professionele omgeving. Onze intentie was dus vooral te leren uit de feedback van de jury.”

De reden voor dit topresultaat is te danken, denkt Van den Weghe, aan drie factoren. “Observatie, creativiteit en luisteren naar feedback. Analyseren hoe andere Belgische brouwers hun product maken was de eerste oefening. Maar als brouwer wil je geen kopie maken van een bestaand bier, je wil je persoonlijkheid, of die van Lies, vertalen in je recept. Tot slot moet je openstaan voor feedback. Onze dichtste familie en enkele vrienden waren ons klankbord en durfden ons oprecht te zeggen wanneer het niet te drinken was.”

Info over de brouwerij en het glutenvrije bier: www.beerilike.be. Daar staat ook waar je Tripel I Like kan kopen.