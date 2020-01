Koppel staat terecht voor verkoop cannabis vanuit hun woning LSI

22 januari 2020

13u11

Bron: LSI 2 Kortrijk Er hangt een koppel uit Kortrijk 12 tot 15 maanden celstraf boven het hoofd voor verkoop van cannabis. Hun handeltje runden ze vanuit hun woning in de Proosdijstraat.

Na een korte observatie van de woning viel de politie er op 17 september 2019 binnen. In de woning lag nog 188 gram cannabis en 1.620 euro cash geld. Het koppel bekende de drugsverkoop. De opbrengst zorgde er voor dat ze hun eigen gebruik van zo’n 30 euro per dag konden blijven financieren. Voor Kevin B. (24) was het niet voor het eerst dat hij zich voor drugshandel voor de rechter moest verantwoorden. In 2017 vloog hij al eens anderhalve maand in de cel, na de huiszoeking op 17 september nog eens 40 dagen. Hij liep al twee eerdere veroordelingen op en stond nog onder probatie toen hij opnieuw opgepakt werd. “Ik probeer mijn cannabisgebruik af te bouwen”, aldus B. Hij vroeg een werkstraf te mogen uitvoeren of opnieuw een straf met probatievoorwaarden te kunnen krijgen. Zijn vriendin Steffi B. (22) kwam voor het eerst in aanraking met het gerecht. Ze maakte nadat ze tegen de lamp liepen meteen komaf met de drugshandel. Vonnis op 12 februari.