Koppel pannenkoekenoplichters vist nu ook gratis mondmaskers uit brievenbussen VHS

18 mei 2020

13u37 22 Kortrijk Een koppel dat op vier plaatsen in het centrum van Kortrijk gratis mondmaskers had gestolen uit brievenbussen, is tegen de lamp gelopen. In hun trolley werden vier grote enveloppes aangetroffen die kort voordien waren bedeeld. Eerder vlogen ze al in de cel omdat ze goedgelovige burgers oplichtten met een pannenkoekenverkoop voor het goede doel.

De politie kreeg zondag rond 16.30 uur een telefoontje over een vrouw die enveloppes met mondmaskers uit brievenbussen viste. Het signalement van de vrouw werd doorgespeeld naar alle patrouilles. Kort nadien merkte een ploeg van de politie in een wassalon op de hoek van de Sint-Denijsestraat met de Zwevegemsepoort een vrouw op die voldeed aan het signalement. Ook haar man was in het wassalon aanwezig.

Ferm strafregister

Danny A. (58) en zijn partner Nathalie L. hoefden de politie niet te zeggen wie ze waren. Beiden zijn geen onbekenden voor het gerecht. Het koppel had niet alleen kledij mee die moest gewassen worden, maar ook een trolley. Toen ze die moesten openen, zag de politie dat er vier grote enveloppes met het logo van de Stad Kortrijk in staken. De omslagen met gratis mondmaskers bleken allemaal gestolen. Man en vrouw werden meegenomen voor verhoor. De zoveelste keer al, want hun strafregister is niet min.

“Ziek kindje”

Zowel in september 2018 als in april 2019 werden Danny A. en zijn partner Nathalie L. veroordeeld tot respectievelijk 20 en 9 maanden cel voor grootschalige oplichting. Met gegevens van anderen sloten ze gsm-abonnementen af bij diverse providers. De gsm die ze dan vaak voor een spotprijs kregen, verkochten ze tweedehands. De oplichtingen kwamen aan het licht toen de gedupeerden plots gepeperde facturen of zelfs deurwaarders over de vloer kregen. Danny A. ging ook met een internetfoto van een ziek kindje deur-aan-deur om geld te ronselen. Hij beweerde dat het om z’n eigen kind ging. Andere keren verkocht hij dan weer pannenkoeken voor een ‘goed doel’. Ook op die manier werden tientallen mensen opgelicht. De pannenkoeken werden nooit geleverd.