Koppel opent Thais restaurant langs Leieboorden Joyce Mesdag

21 oktober 2019

18u31 56 Kortrijk Dieter De Busschere (39) en zijn echtgenote Phailin De Busschere (37) uit Harelbeke hebben Thais restaurant Thai Lin geopend langs de Dolfijnkaai in Kortrijk.

Het restaurant is gelegen in het pand van het voormalige Y-not Thai, waar Phailin de voorbije jaren als werknemer aan de slag was. “Toen we de kans kregen om het restaurant over te nemen, hebben we niet geaarzeld”, vertelt Dieter. “Phailins eigen restaurant wordt minstens even lekker, maar tegelijk ook anders, dus hebben we het restaurant meteen ook een andere naam gegeven.” Phailin, die opgroeide in Noordoost-Thailand, volgde in 2015 haar grote liefde Dieter naar België. “Ik ben na mijn algemene opleiding naar Bangkok getrokken, om er aan de Thai and International Food Academy te studeren. Daarna heb ik in verschillende Thaise restaurants ervaring opgedaan. Dat ik hier nu mijn eigen restaurant kan openen, dat is een droom die in vervulling gaat.” Meer informatie over de nieuwe zaak vind je op https://www.thailin.be.