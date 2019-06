Koppel krijgt tot 6 maanden cel voor uitkeringsfraude en sluikwerk Siebe De Voogt

19 juni 2019

12u53 12 Kortrijk Een koppel uit Kortrijk is in de Brugse rechtbank veroordeeld voor uitkeringsfraude en sluikwerk. De man en vrouw logen over hun werkloosheidsstatuut en streken zo volgens het parket bijna 150.000 euro op.

Het onderzoek ging op 16 februari vorig jaar van start, toen Zelimkhan U. (43) in Kortrijk betrokken raakte in een verkeersongeval. “De politie ontdekte dat op het verzekeringsbewijs van beklaagde het adres van zijn vriendin in Kortrijk stond, terwijl hij zelf een adres had aangevraagd in Anderlecht”, sprak de arbeidsauditeur. “Beklaagde was in het verleden op verschillende adressen ingeschreven in het Brusselse, waar hij kort nadien opnieuw werd uitgeschreven.”

Deels vrijgesproken

Hoewel U. en zijn vriendin Aminat M. (38) pas sinds 10 oktober 2016 officieel samenwoonden, bracht het onderzoek volgens het arbeidsauditoraat aan het licht dat ze in werkelijkheid al in 2010 bij elkaar verbleven. “Het bankonderzoek toonde aan dat de huurgelden voor het appartement door de man werden betaald. Hij had ook een fitnessabonnement in Kortrijk en haalde er geregeld geld af.” Zelimkhan U. en Aminat M. betwistten echter dat ze domiciliefraude pleegden. Volgens hun advocaat Luc Arnou werd niet onderzocht of de man, zoals hij beweerde, in Brussel woonde. Ook de rechter had z’n twijfels en sprak het koppel voor die fraude vrij.

Transport

Ze werden woensdagmorgen wél veroordeeld voor uitkeringsfraude en sluikwerk. “Zoekingen op het internet brachten aan het licht dat mijnheer ook goederen- en personentransport organiseerde tussen Tsjetsjenië en België, terwijl hij dat niet aangaf bij de RVA en een werkloosheidsuitkering genoot”, vertelde de arbeidsauditeur. Zelimkhan U. kreeg voor de fraude 6 maanden cel. De rechter verklaarde 20.466 euro aan onterecht verkregen inkomsten verbeurd. Zijn vriendin Aminat M. werd veroordeeld tot een geldboete van 600 euro, waarvan ze de helft effectief moet betalen.