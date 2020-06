Koppel kan na klap tegen paal op tijd uit brandende wagen kruipen in Marke LSI

21 juni 2020

05u26

Bron: LSI 0 Kortrijk Een jong koppel uit Marke (Kortrijk) is zaterdagnacht na een ongeval op tijd uit hun brandende voertuig kunnen ontsnappen. Ze bleven als bij wonder ongedeerd maar verkeerden wel in shock.

Rond 3.45 uur reed het koppel met hun Renault Captur naar huis. Toen de jongeman achter het stuur bijna aan zijn woning langs de Markebekestraat arriveerde, besliste zijn vriendin dat ze toch liever thuis zou slapen. “Ik passeerde dus mijn huis en reed verder”, vertelt de jongeman. “Enkele meters verder liep een kat of een konijn de weg over. Ik probeerde die te ontwijken maar knalde aan de rechterkant van de weg tegen de boordsteen en vol tegen een elektriciteitspaal.” De paal knapte af en de wagen kwam enkele meters verder tot stilstand. “En dan meteen vlammen”, rilt de automobilist. “Gelukkig zaten we niet vast en konden we meteen de auto verlaten. De volgende keer wijk ik niet meer uit voor een overstekend dier, dat is zeker.” De wagen stond in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde. De spuitgasten hadden het vuur snel onder controle. De auto is wel volledig verloren en moest getakeld worden. Enkele uren eerder ontsnapte een koppel ook al aan de vlammen na een crash met een rallywagen in Westvleteren. Zij raakten weliswaar wél gewond.