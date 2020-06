Koppel betrapt bij inbraak in kasteeltje van vermoorde dokter Debaillie (90) VHS

02 juni 2020

13u39 2 Kortrijk Een niet onbesproken koppel uit Frankrijk moet zich binnenkort voor de rechtbank verantwoorden omdat ze op Hoog Mosscher in Kortrijk een inbraak pleegden in het verzegelde kasteeltje van de vermoorde dokter Frans Debaillie. De politie plukte het duo uit het struikgewas.

De feiten dateren al van de nacht van vrijdag op zaterdag maar raakten nu pas bekend. Sinds de moord (van 5 april laatstleden) op de bejaarde dokter - een dossier met z’n eigen zoon als hoofdverdachte - is de woning van het slachtoffer verzegeld. Frans Debaillie woonde in een kasteeltje op Hoog Mosscher. “Onze patrouilles rijden er regelmatig langs omdat het gebouw in het kader van het gerechtelijk onderzoek verzegeld is en onder permanent toezicht staat. Vrijdagnacht merkten onze mensen dat er sporen waren van een heel recente inbraak.”

Geen buit

De alerte inspecteurs zagen dat de verzegeling van het gebouw was verbroken. Er was ook duidelijk geprutst aan een rolluik. “Omdat alles erop wees dat de feiten nog maar pas gebeurd of zelfs nog bezig waren, snelden onmiddellijk extra politieteams naar de Hoog Mosscher”, zegt Thomas Detavernier. “Even later werd het duo opgepakt, toen ze zich in de struiken hadden verborgen.” Bij identificatie bleek het te gaan om een man en een vrouw uit Noord-Frankrijk die bij politie en justitie gekend staan voor inbraken. Tegen hen werd een strafdossier opgesteld. Uit het voorlopig onbewoonde kasteeltje van dokter Debaillie werd niks gestolen. Volgens de politie heeft de inbraak niks te maken met de moordzaak.