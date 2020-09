Kop-staart botsing lang R8 zorgt voor vroege vrijdagavondspits rond Kortrijk LSI

11 september 2020

16u03

Bron: LSI 0 Kortrijk Een kop-staart botsing tussen drie voertuigen op de Kortrijkse ring R8 heeft er vrijdagnamiddag voor gezorgd dat de avondspits al vroeg op gang kwam. Er raakte niemand gewond.

Rond 15u botsten drie voertuigen op de R8 in Marke richting de verkeerswisselaar ’t Ei met elkaar. Het zorgde er voor dat één van de twee rijstroken ruim drie kwartier versperd was. Dat zorgde voor een file van ruim één kilometer in de richting van Kortrijk-Zuid. De voorbije weken zorgen de wegenwerken op de E17 rond Kortrijk ook op de Kortrijkse ring bijna voortdurend voor traag verkeer of files, vooral rond de verkeerswisselaar. Twee auto’s moesten getakeld worden.