Koop lotje bij 500 handelaars en steun Make-a-Wish: “We verloten Emma’s Warmste Boomhut” Peter Lanssens

20 november 2019

13u12 8 Kortrijk 500 handels- en horecazaken bundelen de krachten met een topactie voor De Warmste Week. Klanten kunnen er vanaf zaterdag lotjes van 5 euro kopen en zo Make-a-Wish steunen. Make-A-Wish vervult hartenwensen van levensbedreigend zieke kinderen. “We hopen zeker 20.000 euro op te halen”, zegt economieschepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Klanten die een lotje kopen, maken zelf kans op een boomhut met een waarde van liefst 10.000 euro. Nog motivatie nodig? Per verkocht lotje gaat er één rij naar een échte wintersjaal voor stadsreuzin Emma.

Van Overleie over het winkelwandelgebied tot de Doorniksewijk: overal in hartje Kortrijk willen handelaars meedoen aan de hartverwarmende actie. “De Warmste Week is erg waardevol. Zeker nu we in een maatschappij leven die steeds kouder wordt en steeds meer polariseert”, zegt Ubbe Descamps van modezaak Brooklyn. “De Warmste Week is de grootste crowdfunding van het land. Ik voel heel veel bereidheid bij de handelaars en de klanten. Want we zijn allemaal fier dat De Warmste Week straks naar Kortrijk komt.”

Tandje bijsteken

Handelaars en horecabazen spreken vanaf zaterdag actief de klanten aan om een lotje van 5 euro te kopen voor Make-a-Wish. Die organisatie betaalt alle kosten, die aan een hartenwens van een levensbedreigend ziek kind verbonden zijn, zelf. Dat kan dankzij de inzet van ruim honderd vrijwilligers in Vlaanderen. Make-A-Wish gelooft in de helende kracht van die wensen. Handelaars en stad gaan uit van een minimumopbrengst van 20.000 euro. Maar dat is voorzichtig. Want als alle lotjes verkocht worden, zal de opbrengst nog véél hoger liggen. De klanten kunnen er ook zelf een heel mooie prijs mee winnen: Emma’s Warmste Boomhut, met een waarde van 10.000 euro. De boomhut wordt geschonken door het bedrijf Artilignum uit Kuurne. “Ik werk al jaren met Make-A-Wish samen”, zegt zaakvoerder Jeff Verhaeghe. “Bij kinderwensen horen vaak boomhutten. Ze verlangen naar een plekje om te ‘cocoonen’. Nu De Warmste Week naar Kortrijk komt, steken we graag een tandje bij”, aldus Jeff Verhaeghe. Ook de handelaars kunnen er iets mee winnen. Wie de meeste lotjes verkoopt, krijgt een cadeaubon van 250 euro.

Warmste Sjaal voor Emma

Emma’s Warmste Boomhut verwijst naar stadsreuzin Emma: 5,10 meter groot en 308 kilogram zwaar. Ze is de dochter van symboolfiguren en klokkenluiders Manten en Kalle en een creatie van vereniging Bolwerk. “We willen Emma een lange, warme wintersjaal geven”, zegt schepen van Reuzen Wout Maddens (Team Burgemeester). Per verkocht lotje in de handelszaken groeit Emma’s sjaal met één rij. Emma’s sjaal wordt van 15 tot en met 22 december gebreid in een gezellig huisje op de hoek van de Lange en Korte Steenstraat. Iedereen mag komen kijken of mee helpen breien. Bolwerk zorgt voor animatie. Je zal er ook lotjes kunnen kopen.

Optocht naar Mandelaplein

Je kan tot zondag 22 december lotjes kopen in de deelnemende handelszaken. Diezelfde dag komt stadsreuzin Emma haar sjaal in ontvangst nemen. Om 18 uur trekt ze van het stadscentrum in een optocht naar het Nelson Mandelaplein. Om er met alle deelnemende handelaars en partners het ingezamelde geld te overhandigen aan Studio Brussel. Emma’s Warmste Boomhut is vanaf nu te bezichtigen op het Vandaleplein. Daar wordt op 24 december om 14 uur trouwens ook de winnaar getrokken, die de boomhut mee naar huis mag nemen. Dat wordt een heel karwei. Want de boomhut is 7 meter lang, 4 meter hoog en 3 meter breed. Alle verdere info is terug te vinden op de Facebookpagina van de actie: fb.com/emmaendewarmsteboomhut.