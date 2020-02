Koop bloemen bij Vincent Docquir en krijg er de vaas gratis bij: “Valentijn ludiek aankleden” Peter Lanssens

11 februari 2020

14u26 22

Wie komende vrijdag op Valentijnsdag voor minstens 50 euro aan bloemen koopt bij Vincent Docquir in de Leiestraat, krijgt er als dank een gratis vaas bij. “De bloemen zijn voor uw aanhoudster en de vaas om naar uw vrouw te gooien”, knipoogt Vincent Docquir (47). “Waarmee ik gewoon wil zeggen dat we valentijn niet al te serieus moeten nemen. Het is een ludieke actie. Ik wil wel eens weten wat dat geeft”, aldus Vincent Docquir, die al sinds 2007 een bloemenwinkel heeft in de Leiestraat in Kortrijk. De actie loopt op valentijn zelf. Wie dus van plan is om een boeketje van minstens 50 euro te kopen voor zijn geliefde en er een gratis vaas bij wil, rept zich op vrijdag 14 februari naar Vincent Docquir. Zijn bloemenwinkel is vrijdag open van 9 tot 18 uur.