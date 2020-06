Kookboek ‘Wereldsmaken’ van leerlingen Athena nu te koop bij Theoria en Oxfam Wereldwinkel LSI

25 juni 2020

12u20

Bron: LSI 0 Kortrijk Vier laatstejaarsleerlingen van het zevende jaar van de opleiding wereldgastronomie van Athena campus Drie Hofsteden hebben een kookboek uit. ‘Wereldsmaken’ reist de hele wereld rond om de lezer kennis te laten maken met verrassende gerechtjes. “De wereld rondreizen kan nog niet, maar op deze manier ontdek je haar op je bord”, knipoogt directeur Frank Derycke.

Het kookboek van Ghazar Abrahamyan, Jarne Declercq, Miss Faengsara en Gaelle Postlethwaite is het resultaat van hun eindwerk, een bewijs van hun kennen en kunnen dat ze de voorbije jaren opgebouwd en geleerd hebben. Elk moesten ze vier wereldsmaken uitwerken, klaarmaken, proeven, opdienen en fotograferen. Passeren de revue: Noorse tonijn, Italiaanse ravioli, Thaise, Indische en Japanse gerechtjes, Mexicaanse chili con carne in een taco, Marokkaanse tajine, Turkse baklava en Griekse moussaka,… “Ik heb me wel geamuseerd en ben trots op het resultaat”, vertelt Gaelle. “Sommige gerechtjes moesten we door corona thuis bereiden. In de schoolkeuken mocht het niet meer. Maar het resultaat mag er zijn.”

Corona veranderde voor sommige laatstejaarsleerlingen toch wat de perspectieven. “Ik had zicht op een vaste job in de keuken van een restaurant waar ik de voorbije drie jaar een vakantiejob uitoefende”, vertelt Gaelle. “Door corona en de moeilijkheden in de horeca gaat dit voorlopig niet door.” Faa daarentegen heeft wél al een concreet plan. “Een snoepwinkeltje van mijn ouders in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk uitbaten”, lacht ze.

Het kookboek ‘Wereldsmaken’ kost 15 euro en is te verkrijgen via www.athena-school.be, in boekhandel Theoria op het Casinoplein in Kortrijk en in de Oxfam Wereldwinkel. Het kookboek is ook in de drukkerij van Athena in Heule gedrukt. Wie ook interesse heeft in een opleiding wereldgastronomie, keukenhulp, restaurant- of grootkeukenkok kan zowel op zaterdag 27 juni als 4 juli terecht bij Athena campus Drie Hofsteden. Best vooraf via de website of telefonisch een afspraak vastleggen.