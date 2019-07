Kooigem neemt skatepark in gebruik Joyce Mesdag

10 juli 2019

Het gloednieuwe skatepark in Kooigem is vanmiddag plechtig in gebruik genomen. “Na een intensief participatietraject met gebruikers en buurtbewoners krijgt de Kooigemse jeugdsite een nieuwe invulling”, zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a). Er werd gekozen voor een betonnen skatepark, dat duurzamer en geluidsarm is. Er werd ook een klimwand voorzien én een graffititekening. De stad investeerde 50.000 euro in de werken.