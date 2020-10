Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel schrapt seizoen, coronavirus is boosdoener Peter Lanssens

09 oktober 2020

17u05 2 Kortrijk Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel (KKLT) schrapt het seizoen 2020-2021. Dat is na weken beraad en een ultieme bestuursvergadering beslist. Een heel moeilijke beslissing, want het KKLT bestaat net honderd jaar. De reden om het hele seizoen te annuleren ligt voor de hand: corona.

“We hadden nu normaal in oktober de prachtige musical Oliver, gevolgd door een uniek nieuwjaarsconcert in januari en de kaskraker De Lustige Weduwe in maart”, laat voorzitter Guy Leleu weten. “We zochten naar alternatieven zoals spelen voor klein publiek, het aanpassen van de zaalcapaciteit, een andere locatie… Maar niets bleek mogelijk om alles op een kwalitatieve manier te presenteren. Niet alleen de stadsschouwburg bestaat honderd jaar, ook het KKLT. Dat ontstond uit de Vlaamse Zonen en het Lyrisch Toneel. Onze eerste operette was De Lustige Boer. De zaal was te klein, er waren extra vertoningen nodig. Honderd jaar later trekken we met zeer veel pijn in het hart een streep door het seizoen 2020-2021. De grote boosdoener is uiteraard het coronavirus.”

“Wij willen onze toeschouwers en leden niet in gevaar brengen. Het zijn barre tijden voor de cultuursector, maar we vechten terug. We leggen ons nu toe op het seizoen 2021-2022. Waarin we het geplande programma alsnog willen uitvoeren, in de hoop dat we tegen dan ver weg zijn van dit verdomde virus”, besluit voorzitter Guy Leleu.