Koningin Mathilde bezoekt vrijdag De Kindervriend: “Geen problemen met corona hier” Peter Lanssens

10 maart 2020

11u53 0 Kortrijk Koningin Mathilde brengt op vrijdag 13 maart in het kader van De Week van de Zorg een bezoek aan multifunctioneel centrum (MFC) De Kindervriend in de Rollegemkerkstraat in Rollegem, bij Kortrijk. We zitten ook in ons land midden een coronacrisis, maar dat dwarsboomt (momenteel) het koninklijk bezoek niet. Dat bevestigen de politiediensten en de directie van de Kindervriend.

“De komst van Mathilde blijft op de agenda staan omdat we tot op heden gespaard blijven van corona, in Rollegem en in De Kindervriend”, zegt Danny De Coene, directeur van het revalidatiecentrum. In De Kindervriend, waar ook buitengewoon basisonderwijs wordt aangeboden, krijgen 150 kinderen met een mentale beperking begeleiding en opvang. “Het is de eerste keer in het 64-jarig bestaan dat we koninklijk bezoek krijgen”, vervolgt De Coene. “Het koningshuis contacteerde ons zelf, met de vraag of we interesse hebben in de komst van koningin Mathilde. Natuurlijk hebben we interesse, we vinden het een hele eer”, aldus Danny De Coene. Straks meer.