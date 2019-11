Koning Leopold II-laan in Heule verdwijnt: “Hij was een massamoordenaar” In Marke verliest collaborateur Verschaeve straatnaam, deel bewoners ontevreden Peter Lanssens

19 november 2019

12u09 0 Kortrijk De stad Kortrijk laat de straatnaamcommissie nieuwe namen zoeken voor de Koning Leopold II-laan in Heule en de Cyriel Verschaevestraat in Marke. “Leopold II was een massamoordenaar en Cyriel Verschaeve een collaborateur”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “We ondersteunen bedrijven en bewoners. Die straks mogelijk hinder kunnen ondervinden door de nieuwe straatnamen”, aldus Ronse. Niet alle bewoners zijn tevreden. “Hebben ze maar dat te doen? Zijn er geen belangrijkere beleidszaken?”, reageert bewoner en ondernemer Christian Soens.

Koning Leopold II was stichter-eigenaar van de Onafhankelijke Congostaat (nu Democratische Republiek Congo, red.). Er was onder zijn bewind sprake van onder meer moorden, verkrachtingen en slavernij. De cijfers over slachtoffers gaan tot 10 miljoen. Kortrijk heeft sinds 1984 een Koning Leopold II-laan. Een rustig straatje met 23 huizen in Heule, nabij Heulepark. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA wil er nu van af. “We willen geen eerbetoon voor een massamoordenaar”, zegt schepen Axel Ronse. “De straatnaamcommissie zal een nieuwe straatnaam voorstellen. Die via een openbaar onderzoek zal voorgelegd worden aan de betrokken bewoners (die dan bezwaren kunnen indienen als ze niet akkoord zijn, red.). De stad belooft om alle betrokkenen, ze kunnen hinder ondervinden door de wijziging van straatnaam, te ondersteunen.”

Over naar de Cyriel Verschaevestraat. Een straat met 60 huizen op de grens van Marke en Aalbeke, aan de E17-E403 op- en afritten en niet ver van feestzaal Carlton. Vlaams-nationalistisch priester en letterkundige Cyriel Verschaeve werkte tijdens WOII met het naziregime mee. Er wordt daarom al lang geijverd om de Cyriel Verschaevestraat een nieuwe naam te geven. Sp.a’er Philippe De Coene voerde er in 1995 trouwens als eerste actie voor. De straatnaam dateert van 1968. Ook hier gaat de straatnaamcommissie mee aan de slag.

Ik heb vijf vennootschappen met maatschappelijke zetel in de Verschaevestraat. Het is een pak werk en het kost veel geld om die allemaal een nieuw adres te geven. Zo betaal je per wijziging van onderneming 166 euro voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. En wat met alle briefpapier? Ondernemer en bewoner Christian Soens

“Zijn er geen belangrijkere beleidszaken?”, vraagt Christian Soens zich af. Hij is buurtbewoner en baas van Fidufac Consulting, gespecialiseerd in boekhouding en meer. “Ik heb vijf vennootschappen met maatschappelijke zetel in de Verschaevestraat. Het is een pak werk en het kost veel geld om die allemaal een nieuw adres te geven. Zo betaal je alleen al per wijziging van onderneming 166 euro voor publicatie in het Belgisch Staatsblad. En wat met het briefpapier? Ook als bewoner is het niet leuk. Zo moet je je identiteitskaart laten wijzigen. Dat ik in een straat woon die naar een collaborateur genoemd is? Ik lig daar niet van wakker hoor”, aldus Christian Soens. Vlaams Belang-fractieleider in de gemeenteraad Wouter Vermeersch belde afgelopen weekend naar eigen zeggen enkele bewoners op, in de Verschaevestraat: “Niemand is er te vinden voor een naamsverandering”, stelt hij. “Het zijn kinderachtige politieke spelletjes op de kap van de buurtbewoners. Bewoners en ondernemers hangen een administratieve rompslomp en financiële kosten boven het hoofd. De geschiedenis? De collaboratie maakt deel uit van onze Vlaamse geschiedenis, of men dat nu leuk vindt of niet.”

CD&V struikelt over kwestie

CD&V-fractieleidster Hannelore Vanhoenacker bond maandag de kat de bel aan op de gemeenteraad in Kortrijk. Met een voorstel vanuit CD&V om de Cyriel Verschaevestraat om te vormen tot Evarist De Geyterstraat (de man spioneerde tijdens WOI voor het vaderland, red.). Schepen Axel Ronse (N-VA) maakt die suggestie vrijblijvend over aan de straatnaamcommissie. En liet een amendement stemmen om ook voor de Koning Leopold II-laan een nieuwe naam te zoeken. Resultaat: het stadsbestuur en oppositiepartij Groen (Groen-raadslid Matti Vandemaele was jaren geleden de eerste die voorstelde om de laan een nieuwe naam te geven, red.) stemden voor. Vlaams Belang weigerde te stemmen. En oppositiepartij CD&V? Die slaagt er nog altijd niet in om op één lijn te zitten. Het was bij CD&V de bedoeling om zich te onthouden. Maar raadsleden Jean de Bethune en Roel Deseyn stemden resoluut tegen. “Het is ongehoord dat ons voorstel door N-VA ‘geabsorbeerd’ is”, stelde Jean de Bethune. “Ik wil er niets mee te maken hebben. Het is belachelijk”, aldus de Bethune. Schepen Ronse wreef CD&V een gebrek aan collegialiteit aan: “Ik verbaas mij bovendien over de dubbele moraal bij CD&V en Vlaams Belang. En ik herhaal dat we de procedure correct gaan volgen, mét overleg met omwonenden”, aldus Axel Ronse.