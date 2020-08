Kom op tegen Kanker zoekt verkopers voor plantjesweekend: “Door corona vallen veel kankeronderzoeken stil” Peter Lanssens

25 augustus 2020

17u25 0 Kortrijk Het team Kortrijk van Kom op tegen Kanker zoekt verkopers en helpende handen voor het jaarlijkse plantjesweekend, tijdens het derde weekend van september. Alle betrokkenen hopen op een succesvolle verkoop. “De coronacrisis is nu prioritair, iedereen begrijpt dat. Maar tegelijk zien we ingrijpende gevolgen voor mensen met kanker. Veel lopende kankeronderzoeken vallen stil”, laat Erik Verbeurgt van het vrijzinnig centrum Mozaïek in een mededeling weten.

“Er komen miljoenen euro’s aan giften van donateurs en actievoerders minder binnen. Terwijl die samen net de motor vormen van de strijd tegen kanker in Vlaanderen. We zoeken daarom vrijwilligers die zich in willen zetten voor het jaarlijks plantjesweekend. We hebben er goede moed en vertrouwen in dat ze op een veilige manier azalea’s zullen kunnen verkopen. Het draaiboek wordt aangepast, om alle geldende veiligheidsmaatregelen te respecteren. En er wordt maximaal op contactloos betalen via smartphone ingezet.”

Wie wil helpen, kan zich aanmelden via het comité: tel. 056/37.16.15 of mail naar kotk@vcmozaiek.be. Er is verder een info- en planningsvergadering op woensdag 26 augustus, vanaf 19 uur in VC Mozaïek in de Overleiestraat 15a in Kortrijk. De opbrengst van het plantjesweekend gaat zoals gewoonlijk naar steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten.