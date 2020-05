KoffieQueen duikt in pop-up winkeltje op Overbekeplein op: “Zalig om mijn klanten terug te zien” Peter Lanssens

18 mei 2020

12u47 7 Kortrijk KoffieQueen is terug, in een pop-up winkeltje op het Overbekeplein. Wie zin heeft in take-away koffie, kan er elke maandag terecht. “Ik mag door de coronamaatregelen met mijn mobiele bar nog niet naar de maandagmarkt, dus los ik het zo op”, straalt zaakvoerster Dorine Clement. “Ik herleef. Het is zalig om na een onderbreking van twee maanden mijn trouwe klanten terug te zien.”

“Het pand waar ik met KoffieQueen nu in zit, stond al enkele jaren leeg. Het is hier heerlijk, op het rustige en verkeersvrije Overbekeplein. Het doet me aan een Italiaans binnenpleintje denken”, zegt Dorine Clement, die er onder meer ‘Hou moed’ koffieboontjes verkoopt. Ze staat te popelen om weer met haar mobiele koffiebar Marcel uit te rijden. “Marcel is net terug van de garage. Hij blinkt als nooit tevoren en wacht nu enkel nog op een positief advies van de Nationale Veiligheidsraad”, lacht Dorine. “Ik mik vooral op familiefeesten deze zomer, als dat mag. Dan kan het toch nog een droomzomer worden. Want wie wil er Marcel nu niet in zijn tuin hebben. In afwachting is het pop-up winkeltje van KoffieQueen de komende weken alvast elke maandag open. Mogelijk volgen er ook nog andere openingsmomenten. Hou de sociale media van KoffieQueen in de gaten, op Facebook en Instagram.”