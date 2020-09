Knuffelen mag weer, en bewoners woonzorgcentra genieten met volle teugen: “Bezoek is mama’s medicijn” Joyce Mesdag

07 september 2020

17u51 4 Kortrijk Fysiek contact: het mág eindelijk weer in de woonzorgcentra. En dus werd vandaag overal in Vlaanderen flink wat afgeknuffeld. Dat was ook hoognodig, stelden we vast in woonzorgcentrum Korenbloem in Kortrijk. “Mama werd ziek tijdens de lockdown. Ze zag het leven niet meer zitten. Ons korte bezoekje was haar medicijn”, getuigt Maryannick Behaegel, dochter van Monique Goetgheluck.

“Onze bewoners hebben het lastig gehad”, zegt Evelien Vandenbroucke, coördinator van Korenbloem. “Vaak begrepen ze niet goed waarom de maatregelen zó streng moesten zijn. Van de ene op de andere dag zagen ze plots niemand meer.” Zorgkundige Debby Verhelst pikt in: “Wij hebben ons best gedaan om er wat meer te zijn voor hen en het gemis wat op te vangen, maar dat was uiteraard erg moeilijk. Vooral de periode dat alle bewoners op hun kamer moesten blijven, was echt hard. Van zodra het kon, hebben we weer activiteiten georganiseerd om hun zinnen te verzetten. De bewoners wiens partner buiten het woonzorgcentrum woont hadden het het zwaarst. Dat ze diegene met wie ze al jaren lief en leed delen, opeens niet meer konden zien… Echt erg.”

Marie-Louise Huysentruyt (91) genoot met volle teugen van de knuffel van haar nichtje Linda Desmet, die normaal heel regelmatig op bezoek komt. “Ik mag weer het eerst opnieuw op haar kamer”, vertelt Linda. “Het doet echt deugd om mekaar weer in iets normalere omstandigheden terug te zien.”

“Lastig”

“Eindelijk”, lachen levenspartners Roger Libbrecht (86) en Monica Buysens (76). “Na al die maanden kunnen we elkaar weer vastpakken. Eerst konden we enkel contact hebben via het raam en de telefoon, daarna moesten we een tijdslot reserveren. Nu kan het weer op de kamer, én mogen we elkaar weer knuffelen.” Vooral Monica is daar blij om, zegt ze. “Ik heb het het hardst gemist”, zegt ze. “Als je mekaar zo weinig ziet, en dan mag je elkaar nog niet eens vastpakken,... dat was heel lastig.”

Ook dochter Maryannick Behaegel en mama Monique Goetgheluck genoten van de herwonnen vrijheid. “Mijn mama heeft het héél lastig gehad”, zegt Maryannick. “In de lockdown, toen niemand meer op bezoek mocht komen en we enkel via de telefoon contact konden houden, zag ze het leven een hele poos niet meer zitten. Ze is ziek geworden, en het ging - vooral door haar mentale toestand - heel snel achteruit. In overleg met de directie ben ik heel uitzonderlijk op bezoek mogen komen, helemaal ingepakt in een beschermend pak. Dat is haar medicijn geweest, dat korte bezoekje. Dat is de enige reden waarom ze hier nog is nu. We genieten dan ook heel erg hard van het feit dat er opnieuw wat meer mag. Ik ben heel vaak in tranen terug naar huis gekeerd de voorbije maanden.”