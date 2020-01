Knip tegen sluipverkeer in Waterhoennest: “Om fietssnelweg N328 vorm te geven” Peter Lanssens

16 januari 2020

15u32 8 Kortrijk Er is een knip in Waterhoennest in Bissegem gerealiseerd. Doorgaand verkeer is er nu onmogelijk. Een maatregel tegen sluipverkeer op vraag van omwonenden. En om fietsers veilig en comfortabel op het nieuwe fietspad in stadsgroen Ghellinck te laten aansluiten. De huizen in Waterhoennest blijven bereikbaar.

Het nieuw fiets- en wandelpad in stadsgroen Ghellinck, 330 meter lang, is sinds maandag 6 januari open. Het pad maakt deel uit van de toekomstige fietsverbinding tussen de Gullegemsesteenweg in Bissegem en het centrum van Kortrijk, via de reservatiestrook van de geschrapte gewestweg N328. Het geheel moet een groene fietssnelweg worden. Die ook zal aansluiten op de Oude Ieperseweg in Heule en de fietsbrug nabij de Oogststraat in Heule.

Gronden aankopen

Om de nieuwe fietssnelweg mogelijk te maken, worden gronden aangekocht. De stad kocht alvast een perceel van 2.050 vierkante meter om de verbinding tussen Waterhoennest en Zuidstraat in Heule te kunnen maken. Dat stukje fietssnelweg wordt in een brede groenstrook ingericht. Een ander al verworven perceel van 5.519 m² bevindt zich tussen de Zuidstraat en Guido Gezellelaan, ten zuiden van de wijk Disgracht. De vier meter brede fietssnelweg zal daar deel uitmaken van openbaar domein van aanpalende huizen. Met andere woorden: de fietssnelweg zal er langs spelinfrastructuur passeren en aansluiten op andere paden in omliggende wijken. De stad betaalt daar 43.364 euro voor.

4,4 kilometer

“We staan zo opnieuw een stap dichter bij een groene fietscorridor tussen Kortrijk, Heule, Bissegem en ook Gullegem. Rustgevend voor inwoners en met extra leefkwaliteit voor plant en dier”, zeggen schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) en schepen van Biodiversiteit Bert Herrewyn (sp.a). “Het wordt alles samen een groen- en fietsstructuur van 4,4 kilometer lang”, besluit schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester).