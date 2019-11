Kluifrotonde Appel vanaf 5 december jaren dicht Peter Lanssens

28 november 2019

14u13 82 Kortrijk Op donderdag 5 december nog voor de ochtendspits sluit de kluifrotonde Appel. Dat is voor enkele jaren zo. Want de rotonde maakt in het kader van de vernieuwing van de stationsbuurt plaats voor een wegtunnel met daarboven een autoluw groen plein. Het verkeer verloopt totaal anders tijdens de ingrijpende werken. Een overzicht van de situatie voor de komende negen maanden.

Gemotoriseerd verkeer dat van rotonde Panorama naar de Lambrechtlaan wil en omgekeerd, volgt een omleiding via de Aalbeeksesteenweg, de Bethunelaan en Magdalenastraat (en omgekeerd). Wie van de Conscience- naar de Magdalenastraat wil, rijdt om via de Beheer- en Meersstraat en de Lambrechtlaan. Wie van de Magdalena- naar de Consciencestraat wil, rijdt via de Lambrechtlaan en Blekers- en Meersstraat. Van de Consciencestraat en omgeving Conservatoriumplein richting de rotonde Panorama doe je via de Koning Albertstraat, Stationsplein, Doornikselaan, Spoorweglaan, Zwevegemsepoort, Wandelweg en Minister Tacklaan. De plannen van de omleidingen raadplegen kan binnenkort op www.kortrijk.be/omleggingen-appel.

Fietsers en voetgangers

Fietsers rijden in twee richtingen in de Zandstraat langs de kant van de Kongoweg. Later wordt de verbinding via een trap met fietsgoot gemaakt. Fietsverkeer tussen Magdalena- en Consciencestraat wordt in beide richtingen omgeleid via de fietstunnel Nolfstraat. De Magdalenastraat kruisen kan veilig via een fietsoversteek naast het zebrapad. Fietsers mogen voor hun eigen veiligheid niet meefietsen met autoverkeer in de bypass tussen de Magdalenastraat en Lambrechtlaan. Voetgangers kunnen in de Zandstraat langs de werf blijven stappen, zowel langs de kant van het Conservatoriumplein als langs de kant van de Kongoweg. Voor voetgangers blijft de verbinding open tussen Weide en het station en/of rotonde Panorama. Om de Magdalenastraat en Lambrechtlaan veilig te dwarsen, worden nieuwe zebrapaden aangebracht.