Kluifrotonde Appel dicht, zware verkeershinder blijft uit Peter Lanssens

05 december 2019

12u07 7 Kortrijk De kluifrotonde Appel is sinds donderdag 5 december dicht voor gemotoriseerd verkeer. Er werd voor een verkeersinfarct gevreesd. Donderdagochtend was daar geen sprake van. Wellicht vermeden veel automobilisten Appel. Er zijn ook omleidingen uitgewerkt.

Zo is er een belangrijke doorsteek in beide richtingen tussen de Magdalenastraat en Lambrechtlaan (R36). Die doorsteek is wel vrij smal. Fietsers en voetgangers mogen er daarom voor hun eigen veiligheid absoluut niét passeren. Er zijn ook voor hen omleidingen voorzien (zie kaartje). Wie de kluifrotonde nog een keer wil aanschouwen, moet snel zijn. Op vrijdag 6 december starten de graafwerken voor een wegtunnel. Waarboven later een autoluw groen plein komt. De werken zullen minstens drie jaar duren. “De omleidingen lijken goed te werken”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “De grootste drukte was ter hoogte van de Marksesteenweg, aan de rotonde Avicenna. Maar dat was verwacht. Ik denk dat velen gevreesd hebben dat het erger zou zijn”, aldus Axel Weydts. Minder-hinder-coördinator Heidi Debels geeft nog wat uitleg in een filmpje.

